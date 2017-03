Conseiller départemental LR, Christophe Bois ne parrainera pas pour autant le candidat de son parti à la présidentielle, François Fillon. Il a opté pour Emmanuel Macron avec lequel il se sent plus en phase. Il n’est pas très étonnant que cet ancien centriste de l’UDF opte pour le parrainage du candidat qui en situe ni à droite ni à gauche bien qu’il ait été ministre de d’Economie François Hollande. « Je ne peux pas soutenir un programme auquel je ne crois pas et que Fillon aura du mal à appliquer », explique Christophe Bois par ailleurs adjoint de l’équipe de Jacques Pélissard (LR) à Lons depuis 2014. Et qui a été le référent du candidat Alain Juppé pour les primaires de la droite et du centre. « Juppé se rapproche plus de Macron que de Fillon », estime M Bois avant d’ajouter « Fillon reste très ancré dans un programme radical ».

Le Pénélope Gate a aussi joué dans son choix. « L’affaire Pénélope a fait déborder le vase » admet-il. Mais ses motivations semblent plus profondes. “J’ai défendu le projet auquel je croyais l’identité heureuse au sein de la droite », précise-t-il. Les centristes s’y retrouvaient » « Mais pas dans celui de François Fillon . « Chez Macron, on trouve les réformateur de gauche et des électeurs du centre droit », résume Christophe Bois qui ajoute : « Je ne suis pas engagé dans une démarche de législatives ». En juin 2016, le Lédonien avait bien déposé sa candidature à la candidature. Mais il espérait que le projet à porter sera celui d’Alain Juppé qui semblait plutôt bien placé pour remporter la primaire.

Photo Christophe Bois, élu conseiller départemental de Lons-nord en 2015, et son homologue de Lons-sud.