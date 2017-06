Christian Ginter repart pour une nouvelle aventure en Mongolie !

Quelques semaines seulement après avoir quitté le désert marocain, où il a bouclé son 30e Marathon des sables ; le Jurassien va découvrir le désert de Gobi en Mongolie, où il va participer du 7 au 17 juin à la 16e édition de la « Trans 333 », une des plus longues courses de la planète ultra en non-stop. Pour préparer cette nouvelle aventure, Christian Ginter a consacré ses séances à de la récupération plutôt qu’à de l’entraînement, à raison de quatre séances par semaine.

Déplacement au GPS

Pour lui, il ne s’agit pas d’une première expérience sur cette distance, puisqu’il a déjà participé en 1999 à cette compétition organisée alors en Mauritanie. Il avait alors parcouru les 333 km en 67 h 30, avec à la clé un podium de 3e au scratch et la victoire dans sa catégorie en vétéran 1. « Je me rappelle avoir passé trois jours sans dormir. Dans les 30 derniers kilomètres, je dormais tout en marchant. C’était les chutes qui me réveillaient ». Dans le concept de cette course, les 50 concurrents dont la moyenne d’âge est de 50 ans, ne suivent pas de balisage. Chacun se dirige au GPS et dispose d’un ravitaillement tous les 22 kilomètres, avec trois litres d’eau tous les deux ravitaillements. À cette occasion, les participants peuvent aussi déposer leur duvet selon les nuits pour ne pas le porter, leur sac pour se préparer à manger, se changer… Le temps maximum pour parcourir les 333 kilomètres est de 106 heures. Le premier vise 65 heures, Christian Ginter s’est fixé les 100 heures.

3 heures par nuit

« Pas question de penser au classement, il faut passer ! Donc je vise 90 km le premier jour, 85 le deuxième, 80 troisième et 75 le dernier ». Un sacré pari pour ces baroudeurs. « Le seul avantage c’est de pouvoir mettre ce que l’on veut tous les ravitaillements pairs (sucré, salé… selon les goûts au moment du passage et de l’état physique) et on retrouve le reste à l’arrivée ; sachant que l’on ne peut pas porter plus de 4 kg maximum. J’espère ne dormir que trois heures par nuit et avancer la nuit. Je suis un couche-tard. C’est mon point fort sur ces courses ». Côté températures, il devrait faire moins chaud dans le désert africain avec en moyenne 25° en journée et 10° la nuit ainsi qu’un risque de pluie, car le départ se fera à 2 400 mètres