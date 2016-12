Chômage en Bourgogne-Franche-Comté : les bons chiffres du Jura

Fin novembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite de 78 heures ou moins dans le mois (catégorie B) diminue de 0,6 % sur trois mois et s’établit à 28 790 ; il recule de 3,5 % sur un mois et de 0,1 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois (catégorie C) augmente de 4,1 % sur trois mois et s’établit à 57 100 ; il progresse de 4,3 % sur un mois et de 9,0 % sur un an.

214 000 demandeurs d’emplois en Bourgogne-Franche-Comté

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 214 470 fin novembre 2016 en Bourgogne – Franche-Comté. Ce nombre diminue de 2,5 % sur trois mois (soit –5 410 personnes) ; il progresse de 0,1 % sur un mois et recule de 1,4 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,8 % sur trois mois (+0,3 % sur un mois et +0,5 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue de 8,5 % pour les moins de 25 ans (–0,8 % sur un mois et –7,6 % sur un an), de 2,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (stable sur un mois et –1,5 % sur un an) et progresse de 0,9 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,8 % sur un mois et +3,1 % sur un an).

Les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C se situent entre –3,2 % dans le Territoire de Belfort et –1,5 % en Haute-Saône pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre –0,8 % dans le Territoire de Belfort et +0,8 % en Saône-et-Loire.