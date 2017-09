Le Chœur Opus 39, ensemble mixte, regroupe une cinquantaine de choristes amateurs sous la direction de Christian Bacheley. Il donnera son grand concert d’automne ce dimanche 24 septembre à 16 h 30 en l’église Saint-Just d’Arbois en interprétant « Misatango » du compositeur argentin Martin Palmeri. Parmi les œuvres qui peuvent être comparées à cette « Messe tango », indique Pierre-André Krol, lui-même choriste, « on pense tout naturellement à la magnifique Misa Criolla, aux racines plus franchement amérindiennes ». Aux côtés du chœur se produiront des musiciens professionnels, notamment ceux du Trio Festoso qui jouera « L’été et l’automne », extraits des Saisons d’Astor Piazzolla. Ces derniers sont des anciens élèves du conservatoire de Besançon, devenus professeurs et interprètes. Il y aura aussi l’Ensemble à cordes, la soprano Estelle Béréau que Christian Bacheley accompagnera au piano dans des mélodies de Carlos Guastavino, et le bandonéoniste Philippe Bourlois. Les danseurs de tango Valérie Guyot et Grégory Bonnault seront également de la partie.

Tarif : 20 € ; moins de 16 ans 10 €. Réservations au 03 84 66 55 50.