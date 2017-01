Les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017, la Coupe du Monde de Ski fera escale en France. Cette fois, le ski nordique sera à l’honneur avec deux compétitions internationales de Combiné Nordique (saut à ski & ski de fond) organisées à Chaux-Neuve. Réputé pour la ferveur de son public – environ 15 000 spectateurs chaque année – et l’ambiance exceptionnelle qui gagne chaque année ce petit village à la frontière du Doubs et du Jura, Chaux-Neuve est un rendez-vous inscrit au patrimoine de la région.

Le « Snow Control » est positif

C’est officiel, les organisateurs de la Coupe du Monde de Chaux-Neuve disposent d’assez de neige pour la piste de ski de fond et la réception du tremplin de saut à ski. A l’heure actuelle, une boucle de 2 km (5 tours) est déjà opérationnelle et si les conditions (froid et précipitations) le permettent, les organisateurs n’excluent pas d’enneiger un parcours de 2,5 km d’ici le week-end prochain. Une chose est sûre : la Coupe du Monde de Chaux-Neuve aura bien lieu.

13 nations inscrites

La liste des athlètes inscrits sera définitive lundi 16 janvier mais on a d’ores et déjà la confirmation de la venue de 13 pays dont l’Allemagne, grande favorite, mais aussi du Japon, des USA, de l’Autriche ou encore de la Russie. Côté Français, les 4 athlètes assurés de participer à la Coupe du Monde sont François Braud, Maxime Laheurte, Antoine Gérard et le Jurassien Laurent Muhlethaler. Jérôme Laheurte, coach de l’équipe de France devrait compléter cet effectif plafonné à 8 quotas avec des athlètes venus de Coupe Continentale.

Tarif réduit jusqu’au 15 janvier 2017

L’entrée est à 8 euros par jour et par personne au lieu de 10 euros et le pass week-end à 12 euros au lieu de 15 euros jusqu’au 15 janvier inclus. Pour les groupes (à partir de 10 personnes) : contacter l’organisation sur :

contact@worldcup-chauxneuve.fr Informations & billetterie : www.worldcup-chauxneuve.fr