Pour Chantal Torck, maire de Chaussin, les travaux de l’école élémentaire seront l’aboutissement d’un travail de longue haleine et une des priorités de son mandat. Chantier initié par l’ancienne municipalité, c’est en 2019 que les élèves bénéficieront de ce nouvel équipement. « Ils auront plus de confort pour l’enseignement, une meilleure acoustique, une belle cour de récréation, un préau, une cantine flambant neuve et une bibliothèque », explique l’élue. Cette école, initialement prévue sur deux niveaux retrouvera fonctionnalité et une isolation aux normes. Le chantier débutera par les salles de classe avec une sécurisation du chantier pour que les élèves ne côtoient pas la poussière. « Ce qui est bruyant sera réalisé pendant les vacances et les enfants changeront de classe pour pouvoir travailler dans le calme sans trop modifier leurs habitudes », ajoute Chantal Torck. La salle Jean Guillemot, proche de l’école, sera disponible le temps des travaux si les enseignants en ont besoin.

Des salles claires et insonorisées

Avec son équipe, Chantal Torck avait visité le groupe scolaire Pointelin à Dole, une école moderne et réhabilitée pour accueillir les élèves dolois. L’objectif de l’élue était de rester dans l’enveloppe qui était allouée soit 1,6 M € HT avec des aides de l’Etat via la DETR à hauteur de 35 % du budget global, de la CAF pour la partie accueil de loisirs à hauteur de 8 530 € par m2 et du Conseil départemental à hauteur de 18 230 €. Un partenaire extérieur, la caisse locale du Crédit Agricole financera les tableaux interactifs qui seront installés dans chaque classe. Une surprise de taille va pourtant alléger la note de la commune puisque deux généreuses donatrices ont versé 80 000 € pour ce projet : Francine et Marthe Le Bœuf. « J’aurais eu les moyens financiers, j’aurais réuni la maternelle et l’élémentaire sur un même site. Ce sera une belle école avec une bibliothèque, une cantine toute neuve et des locaux mieux isolés pour le confort des élèves et des enseignants avec une bonne acoustique ce qui manque actuellement. Leur bien-être est important », rappelle l’élue.

Les enseignants ont été consultés au moment de l’élaboration des plans et chacun a pu donner son avis pour des aménagements judicieux. Un parking en groise sera créé avec une passerelle même si la rue des écoles restera toujours un accès facile très utilisé par les parents. L’école accueille 145 enfants et 6 classes et aucune baisse d’effectifs n’est prévue. Au total sur 1 126 m2 existants, 260 m2 sont créés et 240 m2 changent d’affectation. Les travaux commenceront en janvier 2018.

Un peu d’histoire…

D’autant que les anciens s’en souviennent, l’école de garçon se tenait dans la cantine actuelle et l’école de filles à la Trésorerie. Le bâtiment à restructurer est construit en 1956. Il accueillait une école de filles – 2 classes- et une école de garçons- 2 classes-, ainsi que 2 classes maternelles où les enfants étaient scolarisés à 4 ans. En 1967, à la suite d’un hiver très froid, les poêles ne suffisent plus, le chauffage central est installé. En 1969 c’est la mixité définitive. 1970, la classe de perfectionnement est créée (fermée en 2005). Il y a désormais 6 classes primaires et 2 maternelles. 1975, le bûcher pourtant exigu est transformé en une classe avec dortoir pour recevoir les 3 ans. À cette date, le collège est inauguré laissant libre les salles pour aménager la mairie. A la fin des années 80, un préfabriqué voit le jour pour une ouverture de poste. Le RASED déménage de la Justice de Paix et s’implante dans un ancien logement d’instituteurs. Début 90, l’accueil de loisirs s’installe dans les locaux toujours existants. Les parents d’élèves gèrent pendant un an la cantine, les repas sont livrés par le collège. La réfection de la toiture de l’école est déjà envisagée avec rehaussement du bâtiment mais le projet est repoussé pour privilégier la construction d’une maternelle réceptionnée en 1992 au lotissement des Courbes. Toutes les classes primaires s’installent dans le même bâtiment permettant à la cantine de s’agrandir. Aujourd’hui le préfabriqué de 1980 a été démoli et remplacé par un bâtiment servant à l’accueil de loisirs et un nouveau préfa installé pour l’ouverture d’une classe supplémentaire, Chaussin accueillant les enfants d’Asnans depuis 2004. Maternelle, primaire et collège sont définitivement sur 3 sites différents. La restructuration pensée depuis plus de 25 ans est lancée.