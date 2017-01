Chanson : Dick Annegarn et Thomas Fersen ensemble à la Commanderie

Deux invités se partageront la scène de la Commanderie à Dole ce samedi 14 janvier à 20 h 30 : Dick Annegarn et Thomas Fersen. Le premier est revenu après vingt ans de traversée du désert. L’auteur-compositeur-interprète de Bruxelles, Ubu, Mireille ou Coutances, chansons qui ont connu leur succès dans les années 70, a sorti en 2014 un album de folk en français, Vélo va, « un recueil de chansons rudes et mélancoliques portées par sa voix caverneuse et sa diction rocailleuse, reconnaissables entre mille. » Il a enchaîné avec Twist, en novembre dernier (lire en pages Jura).

Thomas Fersen, auteur-compositeur-interprète du Bal des oiseaux, après vingt ans de carrière musicale et des incursions dans le théâtre, « a élaboré des sketches en vers qu’il interprète sur scène en s’accompagnant au piano (ou pas), des sketches marqués par le petit grain de folie qui le caractérise et portés par sa voix éraillée et sa diction aristocratique, reconnaissables entre mille. »

Dick Annegarn et Thomas Fersen sont les invités des Scènes du Jura et du Moulin de Brainans, qui ont travaillé ensemble pour les accueillir. Pourquoi ce plateau partagé ? « Pour leur gémellité évidente. Parce que ce deux là vivent en marge de la scène française et, d’une certaine manière, en marge de la société. Et qu’il est toujours bon de rappeler que ce sont les marges qui font tenir les pages ensemble. »

Tarifs : de 17 € à 28 €.