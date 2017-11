950 collégiens et lycéens participaient mercredi 22 novembre au championnat académique de cross-country à Dole. En jeu : une qualification pour le championnat de France UNSS par équipes mixtes de trois garçons et trois filles qui aura lieu les 19 et 20 janviers prochains à Blagnac (Haute-Garonne).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les classements

> Benjamins (6e/5e) :

1. Les Louataux (Champagnole) 42 pts ; 2. Marteroy (Vesoul) 54 pts ; 3. A.-Briand (Lons-le-S.) 69 pts ; 6. Le Rochat (Les Rousses) 84 pts ; 7. Saint-Exupéry (Lons-le-S.) 94 pts ; 8. Les Louataux #2 – 102 pts ; 14. Xavier-Bichat (Arinthod) 158 pts ; 15 Rouget de Lisle (Lons-le-S.) 164 pts ; 19. G.-Eiffel (Fraisans) 197 pts ; 20. G.-Cousin (Nozeroy) ; 24. L’Arc (Dole) 214 pts ; 28. Le Rochat #2 – 255 pts ; 29. Clairvaux-les-Lacs – 267 pts ; 30. Les Louataux #3 – 285 pts ; 34. M.-Brezillon (Orgelet) 302 pts ; 35. Saint-Exupéry #2 – 303 pts ; 40. M.-Bastié (Dole) 349 pts ; 43. Les Louataux #4 – 411 pts.

> Minimes (4e/3e) :

1. Le Rochat (Les Rousses) 54 pts ; 2. Stendhal (Besançon) 67 pts ; 3. J.-C. Bouquet (Morteau) 76 pts ; 6. Les Louataux (Champagnole) 110 pts ; 9. Saint-Exupéry (Lons-le-Saunier) 141 pts ; 10. A.-Briand (Lons-le-Saunier) 145 pts ; 11. L’Arc (Dole) 148 pts ; 14. J.-Grévy (Poligny) 184 pts ; 15. Ledoux (Dole) 185 pts ; 17. J. Jaurès (Damparis) 206 pts ; 19. Le Rochat #2 – 217 pts ; 26. G.-Eiffel (Fraisans) 254 pts ; 29. P. Vernotte (Moirans) 281 pts ; 30. Les Louataux #2 – 284 pts ; 32. M.-Bastié (Dole) 333 pts ; 35. G.-Eiffel (Fraisans) #2 – 417 pts ; 36. M. Bastié #2 – 478 pts.

> Lycées :

1. J.-Haag (Besançon) 14 pts. 8. Nodier (Dole) 85 pts ; 10. J.-Michel (Lons) 94 pts ; 15. P.-E Victor (Champagnole) 192 pts ; 16. E.-Faure (Montmorot) 193 pts ; 17. C.-Nodier #2 – 203 pts ; 18. C.-Nodier #3 – 249 pts ; 19. J.-Duhamel (Dole) 253 pts ; 21. H.-Friant (Poligny) 267 pts ; 24. C.-Nodier #4 – 317 pts ; 26. J.-Duhamel #2 – 353 pts ; 27. E.-Faure #2 – 355 pts.

> Lycées professionnels :

1. Toussaint Louverture (Pontarlier) 81 pts ; 2. LP du Bois (Mouchard) 130 pts ; 5. Mancy (Lons) 289 pts.

Reportage complet dans l’édition du jeudi 30 novembre de Voix du Jura :

- Les Louataux (Champagnole) : une équipe multisports

- Le Rochat (Les Rousses) : des filles très rapides !

- De l’argent pour le Lycée des Métiers du Bois (Mouchard)

- La lédonienne Lilou Duchas, le Granvallier Hugo Crevoisier et la Doloise Manon Cumy sur le podium