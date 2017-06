Champagnole, mode, défilé, mannequin

Dimanche 21 mai « the place to be » c’était le parc de Bellefrise pour un défilé printemps-été tout en couleur. Pour l’occasion une dizaine de boutiques champagnolaise ont présenté leurs dernières nouveautés. Chic, élégant, décontracté, ou coloré; sac à mains, bijoux ou accessoires; coiffure très stylée, le défilé a inspiré plus d’un spectateur.

Le cœur à dix mille

À quelques minutes du show, Nadine, la responsable d’Adequat, a confié

« avoir le coeur qui bat à dix mille ! »

tandis que mille spectateurs prenaient place dans le parc noir de monde. C’est elle qui a eu l’idée du thème « rétro » de cette année et qui a fait appel aux voitures de collection du « Champa rétro mobile ». Pour la boutique « Chic et Charme » qui participe régulièrement au défilé, « le show mode, c’est bon pour le business ». Les responsables des boutiques qui participent à l’événement espèrent en effet d’importantes retombées commerciales. Du côté des coulisses, les mannequins sont unanimes : « Défiler demande du courage, mais apporte aussi beaucoup de confiance en soi ». À quelques minutes du défilé, Lolita, 24 ans, conseillère commerciale dans les assurances, a glissé être « pressée, mais pas stressée ». L’organisation du show qui a duré 2 heures a nécessité plus d’une centaine de personnes. Chaque mannequin a fait deux passages.

« La barbe, hyper tendance»

Aux alentours de 17H30, l’ambiance « rock’n roll » l’a emporté avec l’arrivée des barbus sur le podium. Pour la coiffeuse de Homdam qui s’est occupée de sculpter les barbes de ces mannequins, « la barbe, c’est hyper tendance». Le final a été à la hauteur de l’événement avec un couple de jeunes mariés très original et osé « habillé » par un body painting réalisé par l’institut A’Corps Parfait.

Hélèna Vigneron