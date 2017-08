Chamole, chapelle, restauration, ruines

La chapelle Saint Jacques que la commune de Chamole inaugurée en juillet et restaurée de 2013 à 2017 était dans un état de délabrement qui la menaçait d’effondrement. Joyau de l’architecture médiévale, devenu rare en milieu rural dans le territoire du Revermont Poligny-Arbois-Salins, cet édifice méritait d’être sauvé. C’est au prix d’efforts importants que la commune de 170 habitants a pu mener à terme la restauration de la chapelle Saint Jacques.

Un budget colossal

Le montant des travaux s’élève à 846 734.87 € TTC, soit 4980 € par habitant. Ce qui correspondrait à un chantier de 4,98 millions d’euros pour une commune de 1000 habitants, de 49,8 millions pour une commune de 10 000 habitants ! A l’état d’abandon, la chapelle, dont la construction date de 1503, était vouée à la disparition. Depuis de nombreuses années la toiture de laves laissait s’infiltrer l’eau dans la voûte et les murs, le bâtiment était sérieusement menacé. Après dégagement de la végétation adventice, les travaux ont consisté à drainer le pourtour du bâtiment, reconstruire les contreforts des fondations aux couvertines, rejointoyer et traiter l’ensemble des façades extérieures, restaurer le portail, refaire entièrement la toiture en laves et rénover le clocher-mur.

Un lieu de vie

Les travaux intérieurs ont vu abattre la cloison de béton qui séparait les deux parcelles de la chapelle, dégager tout le volume intérieur, décrépir les surfaces, consolider voûtes et murs, recrépir ceux-ci à la chaux, refaire le dallage, etc. Des vitraux ont été posés aux baies du chevet, leur décor de bandes estompées noires rappelle celui de l’abbaye de Conques. Un bénitier taillé sur le modèle de celui de la façade Ouest a remplacé l’originel disparu, à la porte d’entrée latérale Sud de la chapelle. Un éclairage sobre et soigné souligne la qualité de la rénovation. La restauration de la chapelle de Chamole s’inscrit dans des projets de territoire qui dépassent largement les limites de la commune et dans lesquels elle assumera un rôle de relais de proximité dans la valorisation du patrimoine du Pays du Revermont Poligny-Arbois-Salins, Pays d’Art et d’Histoire. La chapelle Saint Jacques est prête pour une nouvelle vie, à disposition des acteurs culturels et touristiques du territoire : associations culturelles, offices de tourisme, comité départemental du tourisme à compter de mars 2018. Chamole est parcouru par de nombreux itinéraires de randonnée favorisant le passage du public à proximité immédiate de la Chapelle.

Stéphane Hovaere