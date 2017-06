En mars dernier, Joël Chamouton, directeur de l’entreprise Chalets Boisson, et Jean-Michel Millet, gérant de Pro Diffusion, se sont retrouvés à Belfort, accompagné de treize autres lauréats, pour recevoir leur prix et rentrer officiellement dans le réseau Entreprendre Franche-Comté. Un réseau qui permet à des nouveaux entrepreneurs de bénéficier de l’encadrement, des compétences et de l’expérience de chefs d’entreprise aguerris, a travers un parrainage et des réunions mensuels. Mais pour bénéficier de ces aides, les deux chefs d’entreprise locaux ont dû passer les différentes étapes de sélections.

Des petits trucs en plus

Après avoir été salarié de son entreprise de fabrication de maisons en bois durant 25 ans, en tant que dessinateur, commercial, puis directeur technique, Joël Chamouton rachète les Chalets Boisson, situé à L’Étoile, en décembre 2015. Début 2016 son comptable lui parle du réseau Entreprendre, et des opportunités que celui-ci offre. « J’ai donc fait prévalider mon dossier par trois chefs d’entreprise du réseau, avant de passer mon oral devant 15 chefs d’entreprise en mai 2016. Je leur ai présenté mes objectifs et apparemment cela a fonctionné.

La décision, qui doit être prise à l’unanimité, offre à Joël Chamouton l’opportunité de rentrer dans le réseau, et de recevoir un prêt de 35 000 € à taux 0. « Plus largement ce qui est intéressant, c’est la possibilité de rencontrer d’autres entrepreneurs qui nous font bénéficier de leur expérience et qui peuvent nous conseiller. Ça ne va pas changer notre manière de travailler, mais ça nous donne des petits trucs pour améliorer notre travail d’entrepreneur au quotidien. »

Gagner du temps

Des conseils, c’est également ce que venait chercher Jean-Michel Millet en candidatant pour rentrer dans le réseau Entreprendre. Directeur depuis mars 2016 de Pro Diffusion, l’entreprise dans laquelle il a été salarié dans les années 90 et 2000, l’entrepreneur « cherchait à intégrer le réseau pour pouvoir s’appuyer sur l’expérience des autres afin de gagner du temps dans ses réflexions et positionnement stratégique ».

Après une acceptation à l’unanimité également de la part d’un collège de chef d’entreprise du réseau, Jean-Michel Millet a lui aussi reçu un prêt de 35 000 €, qui lui « permettra de remettre à niveau la trésorerie ». Mais ce que l’entrepreneur apprécie surtout, « ce sont les différentes aides juridiques, les informations professionnelles et l’expérience des autres chefs d’entreprise apportée par le réseau. Nous avons face à nous d’autres entrepreneurs qui sont à l’écoute et qui nous donnent un avis extérieur toujours bienveillant qui ne peut que nous aider dans la gestion de notre entreprise. »

Passé les deux ans d’encadrement offert aux nouveaux lauréats, les deux chefs d’entreprise se verraient bien, eux aussi, passer de l’autre côté pour conseiller à leur tour des nouveaux entrepreneurs.