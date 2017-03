Insolite. Ces deux fourmis sont devenues de vraies cigales

Insolite. Retraités. Chanson.

Pendant de très longues années, Michel Jeannot et son épouse Elianne, se sont levés de très bonne heure et ont effectué de longues journées de travail, à la ferme des Grangettes, afin de faire face à leurs obligations d’agriculteurs et de parents, c’était leur période fourmis. Malgré tout, de tout temps ils ont chanté, chanté en travaillant, chanté lors des repas de famille, chanté avec les enfants dans la voiture, chanté en s’accompagnant à la guitare ou au synthétiseur. Lorsque l’heure de la retraite a sonné, nos deux fourmis sont devenues cigales et sur l’impulsion d’Elianne ont mis au point un répertoire de chansons françaises qu’ils vont donner régulièrement dans les maisons de retraite de la région. En 2016, ils ont même fait un tour de France des maisons de retraite qui les a fait voyager de l’Alsace au Pays Basque en passant par la Normandie et la Bretagne.

Ils aiment également offrir leurs gracieux services aux associations à but caritatif ou solidaire.

A 70 ans, quelle belle leçon de jeunesse !

Contact : 03 84 51 99 42