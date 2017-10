Cérémonie. Le courage et le dévouement récompensés

A l’occasion des 5e rencontres de la sécurité, le préfet du Jura, Richard Vignon, a rendu hommage aux policiers, pompiers, gendarmes et civils particulièrement méritants en remettant, mardi, sept médailles de bronze pour acte de courage et de dévouement et huit médailles de la sécurité intérieure.

Dés médailles méritées

La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l’accomplissement d’une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal de service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d’un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.

La médaille d’honneur pour actes de courage et de dévouement récompense, elle, toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort. Elle peut être également attribuée collectivement aux unités d’intervention et de secours avec, pour les personnels en service au moment des faits récompensés, le port d’une fourragère tricolore.

Parmi les médaillés de cette année, côté police, on trouve l’adjoint de sécurité Arnaud Pepe pour être intervenu lors de l’incendie du foyer de jeunes travailleurs Saint-Jean de Dole ; le brigadier Thèrèse Grillot et le brigadier-chef Frédéric Dandelot pour être intervenus, encore à Dole, pour sauver un couple de la noyade ; ou encore le brigadier Emmanuel Drieux qui, toujours à Dole, a porté assistance à une femme qui voulait se jeter d’un pont. Côté gendarmerie, ce sont l’adjudante-chef Françoise le Roy de Lons-le-Saunier pour son implication dans l’audition de mineurs victimes ; et le capitaine Patrice Fumey, aujourd’hui retraité, qui a permis dans le Doubs de mettre hors d’état de nuire un incendiaire et le capitaine Didier Renard qui, lorsqu’il était en fonction dans l’Isère, a pris une part importante dans la sécurisation et le bouclage du site Industriel lors d’un attentat. Mais parmi ces gendarmes et policiers figuraient aussi deux « civils », Cassandra et Christophe Sicot, le père et sa fille qui se sont illustrés au mois de juin dernier en intervenant lors de la terrible noyade dans le Doubs qui a coûté la vie à un père de famille. Leur intervention courageuse a évité que ses trois enfants connaissent le même sort. Voici la liste des récipiendaires.

Médaille de sécurité intérieure

Médaille de bronze : Sandrine Baczyk, attachée territoriale du service départemental d’incendie et de secours du Jura. Sergent-chef Rachel Bourgeois, du service départemental d’incendie et de secours du Jura. Brigadier Laurent Cornu, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Capitaine de gendarmerie à la retraite Patrice Fumey. Capitaine Franck Lenoir du service départemental d’incendie et de secours du Jura. Adjudant-chef Françoise Le Roy, de la brigade de recherches de gendarmerie. Commandant Philippe Moureau, du service départemental d’incendie et de secours du Jura. Capitaine de gendarmerie Didier Renard, affecté à la communauté de brigades de gendarmerie.

Médaille d’argent : Michel Courtot, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Jura.

Récompenses pour actes de courage et acte de dévouement

Lettre de félicitations : Gardien de la paix Jérémy Aggoun. Brigadier Cyril Bernard.

Médaille de bronze : Brigadier-chef Frédéric Dandelot, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Brigadier-chef Emmanuel Drieux, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Brigadier Thérèse Grillot, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Gardien de la paix Fabien Ligier, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Adjoint de sécurité Arnaud Pepe, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Brigadier-chef Sébastien Péron, de la circonscription de sécurité de proximité de Dole. Cassandra Sicot et Christophe Sicot.