Center Parcs de Poligny. « Le Jura a besoin de dynamiser son économie »

L’enquête publique sur le PLU de Poligny vient de s’achever. Enjeu : la création du Center Parcs, qui a mobilisé soutiens et les opposants…

Le Jura a besoin de dynamiser son économie. Chacun d’entre nous souhaite pouvoir obtenir un cdi, un cdd, du travail pour réaliser ses projets personnels. Le projet de Pierre et Vacances permettra au secteur du bâtiment, du tourisme de retrouver confiance en l’avenir grâce aux grands projets portés par les élus qui ont la responsabilité de garantir un minimum de débouchés à nous et à nos enfants. Entre 300 et 500 personnes auront la possibilité de quitter le pôle emploi temporairement ou définitivement », expliquaient ainsi les supporters du projet de Pierre & Vacances. Et d’insister sur les retombées économiques du projet : « C’est 500 emplois durant les deux années de construction et 300 emplois en phase d’exploitation ; 120 millions d’euros pour les entreprises Jurassiennes et Franc Comtoises en phase de construction du Parc ; 6 millions d’euros injectés dans l’économie locale par an en phase d’exploitation ; 800 000 €/an de fiscalité pour les différentes collectivités ; un remboursement de 4 000 000 euros /an sur 20 ans pour la bulle gérée par la SEM ». On ne les entend moins souvent que les opposants, mais il y a aussi dans le Jura des pro-Center Parcs, qui animent aussi une page Facebook qui comptait, lundi matin, 964 abonnés. L’enjeu récent de ce dossier était l’enquête publique sur le Plan local d’urbanisme de la ville de Poligny. Et chacun y allait de ses arguments. «», expliquaient ainsi les supporters du projet de Pierre & Vacances. Et d’insister sur les retombées économiques du projet : «».

4 à 5 millions de visiteurs

Pour eux, le Center Parcs de Poligny serait donc un atout pour l’économie, mais aussi l’image du Jura « et de son riche patrimoine mis en valeur au niveau national et international par les sites de communication de Pierre & Vacances avec 4 à 5 millions de visite par an. » Et de rappeler en conclusion que ce parc serait le 6e de France ; qu’il proposerait des installations de hautes qualités « respectant les normes de la légalisation française sur l’environnement » ; et que les taux d’occupation des réalisations du groupe Pierre & Vacances « dépassent les 90 % ».

Les opposants au projet, et particulièrement l’association Le Pic Noir, dont la page Facebook compte 1350 abonnés, ne voient pas les choses de la même façon, déplorant le financement de cet équipement par les collectivités publiques et son impact sur l’environnement (voir nos éditions précédentes). Eux aussi ont appelé leurs soutiens à se manifester durant l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme… Et par le biais de huit lettres type, ont réussi à faire envoyer 800 interventions au commissaire enquêteur. À l’échelle d’une ville comme Poligny, c’est un record ! Sauf que ces missives étaient pour la plupart en provenance d’autres communes du Jura et de toute la France, avec au final 5% seulement de Polinois signataires…

Les conclusions du commissaire-enquêteur sont attendues pour le 26 février. Lors du Conseil municipal de Poligny, lundi, le maire a une nouvelle fois espéré que le projet pourrait aller jusqu’au bout, et a annoncé vouloir davantage communiquer, histoire de ne pas laisser les opposants à la manoeuvre.