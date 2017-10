Arbois, journée citoyenne, mobilisation, chantiers

Les « journées citoyennes » existent maintenant dans de nombreuses villes en France, l’idée étant venue d’Alsace à Arbois. Le principe est simple : mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie et ainsi favoriser la communication entre les habitants, toutes générations confondues. Toutes les idées de travaux sont étudiées. La première journée citoyenne à Arbois a été organisée en 2014 avec un grand succès : une quinzaine de chantiers ont été réalisés par plus de 150 bénévoles. Arbois a organisé sa 4e Journée citoyenne samedi 7 octobre.

Plongée au fond de l’eau glaciale

Rendez-vous était fixé dès 8 h 30 à quelque 122 bénévoles à la salle des fêtes, ou ils ont été répartis sur la douzaine de chantiers éclectiques : peinture de barrières, de bancs, d’intérieur, nettoyage de propriétés, confection de guirlandes estivales, réfection local Croix Rouge, travaux de peinture maison Chevrière, entretien du ruisseau des Graviers, nettoyage parc maison Molliet, réfection barrières garde-corps cour école Maternelle. Jusqu’aux chantiers un peu différents tel celui de l’entretien du chemin de l’Ermitage, ou l’art avait sa place.

Et surtout spectaculaire nettoyage aquatique de la Cuisance à la cascade du Dérochoir, travaux consistant à nettoyer le trou sous la cascade, profond de 8, 50 m, dans une eau à 6°.

Opération délicate menée à bien par le Cercle arboisien spéléologie, avec son plongeur-spéléologue qui a ramassé divers détritus (gravats, branches etc.) entassés dans le fond et ramenés à la surface. Tous ces chantiers réalisés dans une très bonne ambiance ont été récompensés par le joyeux et réconfortant repas de midi en commun offert par la commune à la salle des fêtes, qui ne clôturait pas tout à fait les chantiers, car certains ont été terminés dans l’après-midi avant une collation en fin d’après midi.

De notre correspondant Jacky Millet