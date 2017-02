Carte scolaire : 18 fermetures de classes pour 7 ouvertures dans le Jura

Au fil des ans, les écoles du Jura se vident. Ainsi, à la rentrée prochaine, ce sont 399 élèves qui devraient encore manquer à l’appel. Du coup, la carte scolaire arrêtée ce lundi 13 février 2017, acte 18 fermetures de classes, pour 7 ouvertures seulement, mais sans baisser le nombre des enseignants dans le premier degré. Au contraire, même, puisque la dotation de l’académie a été renforcée de 4 postes. « Cela va nous permettre de minorer le nombre des fermetures, mais aussi de faire du qualitatif », explique Léon Folk, l’inspecteur d’académie du Jura.

Pour élaborer cette carte scolaire, le cas de quarante et une classes aux effectifs un peu faibles donc « en situation de retrait », a été regardé. Mais au final, seules 18 d’entre elles devraient être fermées. En contrepartie, l’accompagnement des élèves handicapés, le service des remplacements ainsi que l’accompagnement des enseignements en formation seront améliorés. Dans le cadre de la loi de refondation de l’école de 2013, trois écoles vont également bénéficier du dispositif « plus de maîtres que de classe » (Prévert élémentaire à Lons-le-Saunier, Dammartin primaire et Champagnole Jules-Ferry élémentaire) tandis que l’école de Saint-Laurent-en-Grandvaux a vu son projet d’accueil des enfants de moins de trois ans accepté. Six postes sont enfin tenus en réserve, qui seront affectés en fonction des besoins à la rentrée.

Nous reviendrons plus en détail sur cette carte scolaire dans notre édition de jeudi 16 février 2017.

Les fermetures

Andelot-en-Montagne primaire

Arbois maternelle

Arinthod élémentaire

Champagnole Jules-Ferry élémentaire

Chaumergy primaire

Jeurre / Vaux-les-St-Claude (RPI)

Moirans élémentaire

Moissey/Montmirey-la-ville/Montmirey-le-Château (RPI)

Orchamps primaire

Orgelet élémentaire

Perrigny maternelle

Petit-Noir primaire

Poids-de-Fiole primaire

Ruffey-sur-Seille (non-confirmation de la 4e classe, situation à revoir à la rentrée)

Saint-Claude Avignonnets primaire

Saint-Claude Truchet élémentaire (non-confirmation de la 7e classe)

Saint-Julien primaire

Sirod primaire

Les ouvertures