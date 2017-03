Le Bus Rouge, c’est 10 artistes basés à Lyon, de la crème d’orchestre aux sonorités rugueuses et charnues, capable d’un raffut rocailleux joliment organisé et inspiré. La compagnie défend un projet bien singulier : réunir les arts de la rue et les musiques traditionnelles.

Jouf les aide en regard extérieur sur leur travail axé autour d’un bal populaire revisité.

La sortie de résidence à Moirans-en-Montagne aura lieu vendredi 3 mars à 17 h à La Vache qui rue (derrière le Musée du jouet).

Entrée libre et gratuite. Pour tous publics.