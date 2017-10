Depuis votre élection qu’est ce qui a changé ?

J’ai fait énormément de rencontres, de découvertes. C’est vraiment une grande fierté pour moi de porter l’écharpe de Miss Jura 2017 et d’être autant encouragée par tous les Jurassiens.

Quelles ont été vos missions depuis votre élection ?

Je suis conviée à divers événements, que ce soit des événements sportifs, culturels, gastronomiques et associatifs. Je suis présente pour mon département, je me déplace sur les événements avec grand plaisir. S nous prenons l’exemple des événements sportifs auxquels j’ai participé, j’ai eu l’honneur de remettre les prix aux gagnants de l’UTTJ de Saint Claude et également au Duo trail Des Crozets.

Vous préparez maintenant l’élection pour Miss FrancheComté, comment se déroule cette préparation ?

Nous préparons toutes ensemble, dans un esprit convivial, le show pour l’élection Miss Franche-Comté à Port-sur-Saône. Notre chorégraphe Constance Moureaux nous apprend les différentes parties du show que le public aura le plaisir de découvrir.

Vous avez une belle complicité avec 2e votre dauphine moirantine ?

Est ce que vous menez cette candidature ensemble ? Nous nous sommes rencontrées pendant l’élection Miss Jura 2017 à Moirans-en-Montagne. Nous ne nous connaissions pas avant cela. Nos villages sont proches l’un de l’autre ; ce qui facilite les déplacements ensemble. Nous avons appris à nous connaître ce qui a permis de tisser des liens d’amitié.

Comment combinez-vous vos études et votre activité de Miss Jura ?

Cela demande une bonne organisation, la semaine pour les études et le week-end pour les événements de Miss. Quant à la suite, ce serait fantastique pour moi d’être élue Miss Franche-Comté. Ce serait un rêve qui se réaliserait de pouvoir participer à l’élection de Miss France.