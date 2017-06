Vendredi 16 juin

Orgelet

Dans le vieux bourg, à l’église, place du Bourg de Merlia, espace Marie-Candide Buffet, cour de la perception, salle et parvis de la Grenette, dès 19 h 30. Accordéon avec Angélique Neuville, airs irlandais, blues grass band, chansons françaises avec Les Mapiozo’s et Yvan, les groupes de l’école de musique Mapo, chorales La Tourgelaine, La Clairpontoise, Dilettante, Les Gospel Friends, Bucking Up, The Maur y bands…

Samedi 17 juin

Conliège

Place de la mairie, à 14 h 30 : visite guidée de la rue Haute, avec l’ensemble de flûtes à bec du conservatoire de Lons.

43, rue Haute, à 17 h : Anouk Jeannon, spectacle Gourmandises et espiègleries.

Parking de Lorette, à 21 h : Toc Toc Toc trio.

Chapelle de Lorette, à 15 h 30 : La Perrina, groupe vocal. A16 h 45, les Gospel friends, groupe vocal. À 18 h, ensemble de musique baroque.

Mercredi 21 juin

Arbois

Scène Sarret de Grozon, à partir de 20 h : Celma’n'louise, pop rock acidulé ; Doubs Note, reprises et musiques jazzy ; Lily Riposte, folk ; Vidimozz et La Forzz Camilia, musiques festives, rock des Balkans.

Place de la Liberté, à 19 h 30 : La Biouz’ Musik, déambulation.

Parvis de l’église Saint-Just, à 20 h : Le Pélican, fanfare.

Place Hausach, à 19 h : musique et repas champêtre au son des années 80.

Cour basse du Château Pécauld, à 20 h 30 : Vagues à lames, accordéons.

Salle du tribunal de l’hôtel de ville, à 19 h 30 : Chœur Opus 39, chorale d’Arbois. À 20 h, LA Vervette en chœur, chorale de Villette.

Champagnole

Place de la Mairie, de 19 h à 20 h 30 : Hillbillies, rockabilly. De 20 h 45 à 22 h 15 : Endless, standard rock métal. De 22 h 30 à minuit : Almanak, blues rock.

Parvis de la bibliothèque, de 19 h 30 à 20 h 45 : La famille piéplu, jazz funky. De 21 h à 22 h 30 : Summer snow, variétés. De 22 h 45 à 23 h 45 : Onix, pop rock.

Salle du Rex, de 18 h à 19 h 30 : école de musique de Champagnole. De 20 h à 21 h : Les gratteurs du Bief ; de 21 h à 22 h : Innominata, gospel, jazz vocal.

Préau école hôtel de ville, de 19 h à 20 h : chorale la Tarentelle.

Avenue de la République, à 19 h : Les tontons Zikeurs, variétés françaises et anglaises des années 60 à 80. De 20 h à minuit : Blue Night Country, country.

L’Oppidum, de 20 h à 23 h : Champ’accordéons, grande salle. De 20 h à 23 h : bal folk avec le groupe Toumva, salle de restauration.

Chilly-sur-Salins

À l’église, à 20 h 30 : chorale Chantevigne.

Dole

Place de la Sous-Préfecture, de 19 h 30 à 21 h : Les Sacripants, variétés. De 20 h à 23 h 30 : Baloo’s Brothers, musique irlandaise.

Rue de Besançon, devant l’atelier de Louis, de 19 h à minuit : Rock’in blues guitar, rock. Devant le Chandioux, de 19 h à 23 h : PHNT, chorale de Jouhe.

Cours Saint-Mauris, de 19 h à minuit : Tobias/Fury, rock métal.

Grande-Rue, de 21 h à minuit : Adamsberg et Cococ, folk ; 16 the Day, rock acoustique ; MK Ultra, rock noisy.

Place Grévy, de 19 h à 1 h : Mano Family, rock ; Marche à l’ombre.

Rue des Arènes, de 19 h à 23 h en alternance : ASPTT Dole country et Double Notes, danse country.

Place Nationale, de 19 h à 23 h 30 : Les Caves.

Chapelle des Carmélites, de 19 h 30 à 21 h 30 : Ensemble Alcina, chorale classique.

Chapelle des Jésuites, de 17 h 30 à 18 h : Ensemble à vent junior ; de 18 h 15 à 18 h 45, musique municipale ; de 19 h à 20 h, harmonie. À 20 h 15, La Sarabande.

Place du 8-Mai, de 18 h à 19 h : Les Triolets, chorale ; de 21 h à minuit, Eclip’s, musique contemporaine, variétés.

Place aux Fleurs, de 18 h 30 à 19 h 30, Karovan, classique, variétés ; de 20 h 30 à minuit, Angel’s/ L.O.L, jazz, musiques du monde, traditionnelle.

Parvis de la médiathèque, de 21 h 30 à 23 h : Jocker Band, rock blues.

Le Temple, de 19 h à 21 h 30 : Bouquet d’Accords, genres musicaux multiples.

Rue de la Sous-Préfecture, de 18 h à 23 h : Bresse Accordéon Club ; Les Voisins du d’ssous, variétés.

Auditorium Karl-Riepp, de 14 h 30 à 15 h 30 : classes de piano et musique de chambre ; de 15 h 30 à 16 h 30, classe de clarinette ; de 17 h 45 à 19 h : ensemble de violoncelles, orchestre à cordes ; de 19 h à 19 h 30 : chorale Accord’elles ; de 19 h 45 à 20 h 30 : chorale Croches en chœur ; de 20 h 30 à 21 h 30, ensemble vocal Le Tourdion.

Cloître de la Visitation, de 16 h 30 à 17 h 30 : pré-maîtrise et maîtrise.

Rue de Prélot, de 20 h à 22 h : les Accordéonistes de Tavaux.

Rue des Vieilles-Boucheries, de 19 h 30 à 20 h 30, Karovan, rock, ska ; de 20 h 30 à 23 h 30, Males’done.

Rue Marcel-Aymé, de 20 h à 23 h : OMG, rock.

Crèche Le Petit Prince, maison de retraite Saint-Joseph, à 16 h : ensemble de violons du conservatoire.

Maison des ados, de 16 h à 16 h 30 : Sonates à deux violoncelles, conservatoire.

Jardin de la Visitation, et rue des Arènes, en déambulation, de 19 h 30 à 23 h : l’Echo de la Serre, chorale.

Lons-le-Saunier

Place de la Liberté, de 18 h 30 à 20 h : Les Mauvais garçons, chanson française. De 20 h à 21 h : Double Face, pop, rock alternatif. De 21 h à 22 h : Ankoalable, rap. De 22 h à 23 h : Glyys, rock. De 23 h à minuit : Brurock, rock.

Hôtel-Dieu, de 19 h à 20 h : Harmonie de Lons. De 20 h à 21 h : batterie-fanfare de Lons.

44, rue du Commerce, de 20 h 30 à 23 h : Jean-Noël Duval et Raphaël Gadoulet.

14, rue Sébile, de 19 h 30 à 21 h 30 : Antoine Aillet, chant, variété chorale pop.

Rue Traversière, de 19 h à 20 h : Lisa Piroux, reprises piano/vois. De 21 h à 22 h : Sortie de secours, composition française.

Cours Sully, de 20 h à 21 h : Trhyton, hard rock. De 21 h à minuit : Rob’s, rock.

Carcom, de 18 h à 21 : Emma musique. De 21 h à 22 h : Ark, trap. De 22 h 30 à 23 h 30 : Batmacadam, percussions. Église des Cordeliers, de 18 h à 19 h : chorale Résila, variété française. De 20 h à 21 h : chorale Lédonia, variétés. De 21 h à minuit : Dominique Charlot, chansons de Brassens, sur le parvis.

Parvis de la médiathèque, de 17 h 30 à 18 h 30 : classe de harpe du conservatoire. De 18 h 30 à 19 h 30 : petits de la classe de saxophone du conservatoire. De 19 h à 20 h : ensemble éphémère du conservatoire. De 20 h à 21 h : Eva et l’Orchestre de chambre du conservatoire. De 20 h 45 à minuit : ensemble de flûte à bec et Celti trad. De 21 h à 22 h : grands de la classe de saxophone du conservatoire.

Puits Salé, de 20 h 30 à 22 h 15 : Accordéon club lédonien.

9, rue des Salines, de 18 h à 20 h 15 : Tedp et l’école de musique Joly, variétés françaises.

Place de la Comédie, de 16 h 30 à 18 h : classe de violons du conservatoire. De 21 h à 22 h : Batmacadam, percussions.

Parc des Bains, de 18 h à 19 h : The Itepians, chorale variété. De 19 h à 20 h : The Bartwood, chanson française. De 20 h à 22 h : SuitCase, pop-rock acoustique. De 22 h 30 à minuit : Herve folle’k, folk.

Cours Edylis, de 20 h 30 à 22 h 30 : Acoustic revisitors, Patrick P. et Gille H, des années 70 à nos jours en acoustique.

Poligny

Cour des Ursulines, à 18 h 30 : chorale du Club Curasson.

Grande-Rue, à partir de 19 h : duo jazz Cartel.

Place des Déportés, à partir de 19 h 30, Trhyton, Les Z’ai-Chimistes.

Promenade Croichet, à partir de 19 h : Deaf Cellar, DJ.

Saint-Claude

Cour de l’hôtel de ville, à 18 h : Association sport tonic, danse. À 20 h, Corinne Müller, musette

Parking rue Lamartine, à 20 h : Nehlo, variétés. À 21 h 40, Mystical Faya, reggae.

Chapelle des Carmes, à 21 h : Atout chœur, groupe vocal.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Place de Verdun, à 19 h : Tri’entelles. À 21 h, Mamadjo.

Musée du jouet, à 20 h : école de musique de Jura-Sud. À 21 h, concert de musiques du monde.

SALINS-LES-BAINS

Pizzeria des Salines, à 19 h 30 : concert de Julie Marceau.

Office de tourisme, à 18 h 30 : concert des élèves de l’Association musicale salinoise et Musicalités.

Vendredi 23 juin

Morez

Place Jean-Jaurès, à 18 h 30 : Marylise Rolin, Harmonie de l’UMM, 39° de fièvre, Mister PB, Phil John’s.

ATTENTION : cette liste n’est pas exhaustive.