Bulletin neige : le redoux arrive sur le Jura

METEO

Le redoux devrait arriver ce week-end sur le Jura. Et si la journée de samedi s’annonce particulièrement grise et nuageuse, les températures devraient redevenir positives au fil de la journée, jusqu’à +4 sur les Grandvaux, +5° sur les Rousses et +7° sur Saint-Claude. Dimanche matin, la grisaille devrait persister, parfois accompagnée de pluies, mais laisser, dans l’après-midi, place à un peu d’ensoleillement. Il fera entre -5 et +7° à Champagnole, entre -5 et +4 sur les Grandvaux et entre -2 et +4° sur les Rousses.

STATION DES ROUSSES

SKI ALPIN

Au total, 51 pistes sont ouvertes sur 56 : massif des Tuffes : 100 % ; massif de la Serra : 92 % ; massif du Noirmont : 100% (ouvert les week-ends) ; massif de la Dôle : 79 %. Airbag Balancier ouvert mercredis, samedis, dimanches, de 13h à 17h.

MASSIF LES TUFFES

Pistes ouvertes : verte Jouvencelles, verte Balcons de la Dôle, verte Darbella, verte Beauregard, verte Baby Balancier, verte Baby Jouvenceaux, verte Baby Jouvencelles, verte Dôle-Tuffes (liaison), verte Gaston Cottet (liaison franco-suisse), bleue Nathalie-Bouvier, rouge Balancier. verte Baby Darbella, rouge Devers des Tuffes, noire Vincent Gauthier.

MASSIF LA SERRA

Pistes ouvertes : verte Combe du Lac, verte Dahut, verte Baby Combe du Lac, verte Télécorde des Marmots, bleue Auvernes, bleue Serra (bleue), bleue Combe du lac/Serra (liaison), bleue Serra/Combe du lac (liaison), rouge Combe du lac rouge, rouge Muriel Mandrillon, rouge Serra (rouge), rouge Muriel Mandrillon / bleue Auvernes (liaison).

Piste fermée : noire Piste noire.

MASSIF LA DOLE

Pistes ouvertes : bleue Cuvaloup / Valdappes (liaison), bleue Valdappes / Cuvaloup (liaison), bleue Reculet dessous / Valdappes (liaison), bleue Les Combes, bleue Les Tetras, bleue La Germine, bleue Baby Valdappes, bleue Baby Reculet-dessous, bleue Baby Chalet, bleue Baby des Neiges, bleue Cuvaloup (liaison), bleue Léseneys/Tabagnoz (liaison), rouge Les Lésines, rouge La Pétroule, Tabagnoz/Léseneys (Itinéraire).

Pistes fermées : rouge La compétition, rouge La Franco-suisse, noire Reculet-dessus,noire Les quatre-murs.





MASSIF DU NOIRMONT

Pistes ouvertes : verte Noirmont, verte Baby La Cloche, verte Liaison Junior/Plans, bleue Les plans, bleue Liaison Plan/junior , rouge Les Plans, rouge Raymond Berthet, rouge Junior, rouge Junior (nord), noire Léo Lacroix.

-

SKI NORDIQUE

Environ 180 km de pistes sont ouvertes. Hauteurs de neige sur le secteur du Massacre : 40 cm à 1180 m et 75 cm à 1350 m.

SECTEUR DU RISOUX

Pistes ouvertes : bleue La Pierre Levée, rouge Le Crêt des Sauges.

SECTEUR DE LA SAMBINE

Pistes ouvertes : rouge Jonction les Charrières, rouge Les Arobiers, rouge Les Chevreuils, verte Le Cernois, rouge Le Bois de Ban, bleue Le Fer à cheval.

SECTEUR DU MASSACRE

Pistes ouvertes : rouge Les Tuffes, rouge Les Logettes, bleue La Dolarde.

SECTEUR DE L’ORBE

Pistes ouvertes : GTJ Les Rousses/Darbella, GTJ Liaison GTJ Bois d’Amont/Risoux, GTJ Liaison GTJ Bois d’Amont/Les Rousses, bleue Le Lac des Rousses, verte La Petite Laponi, bleue L’Orbe, verte Les Marais, verte Champ de neige.

Piste fermée : rouge Le Crêt des Landes.

SECTEUR DE LAMOURA/SERRA

Pistes ouvertes : verte Auvernes, GTJ Liaison GTJ Darbella/Lamoura, bleue Le Boulu, verte Tour du lac, bleue Baladaski (Tour du Crêt Pela).

ESPACE LIBERTE

Espaces liberté ouverts : Le Bas des Meures, La Frontière, Centre Prémanon, Tour du Fort.





ESPACE LUDIQUE

Ouvert : espace ludique Les Marmousets

PISTES RAQUETTE

Pistes ouvertes : Crêt des Landes, Les boisselliers, Piste La Fruitière, Piste Les Tourbières, Piste Tour du Lac.

-

ESPACE NORDIQUE JURASSIEN