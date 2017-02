Bulletin neige du samedi 4 et dimanche 5 février 2017

Le redoux de ces derniers jours a été fatal à la neige du haut Jura, à tel point que le Marathon des neiges, programmé à Prénovel ce dimanche 5 février, a été annulé (lire ici) . Et pour les skieurs,Samedi matin, la matinée sera en effet grise et pluvieuse sur l’ensemble du département. Des flocons de neige pourraient cependant tomber sur le haut Jura au cours de l’après-midi. Dimanche, le temps sera plus contrasté sur le département, partagé entre averses et éclaircies. Pluie le matin sur Les Rousses, un peu de neige dans l’après-midi. Lundi, il fera plus froid. Ces températures négatives sont de bonne augure pour la neige qui est attendue pour mercredi sur le haut Jura, avant le retour, jeudi, d’un beau temps froid…