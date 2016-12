Les conditions de circulation sont particulièrement difficiles ce dimanche soir dans le Jura à cause d’un brouillard, parfois dense, qui s’est installé.

Sur certains secteurs, notamment vers Champagnole (où le mercure pourra descendre jusqu’à -7°C), Petite Montagne (-3°C), Saint-Claude (-4°C) et dans le sud Jura (-4°C), ces nappes de brouillards pourront être givrantes, raison pour laquelle les services de Météo France diffusent, ce soir, une alerte « jaune » pour l’ensemble du département.

Lundi aux premières heures de la matinée, les routes risquent ainsi d’être glissantes dans de nombreux endroits, particulièrement autour de Saint-Claude, en Petite Montagne ou à la frontière de l’Ain où il fera froid, entre -3 et -4°C. Le ciel sera plus dégagé et le froid plus intense sur Saint-Laurent-en-Grandvaux, où le mercure pourrait atteindre les -6°C.

Au cours de la matinée, de belles éclaircies devraient cependant illuminer le haut Jura, tandis que Dole, Lons ou Poligny resteront sous la grisaille.