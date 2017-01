Bresse Haute-Seille. Plage de Desnes. Baignade.

Un président qui montre l’exemple

« Avec une charge de travail revue à la hausse, les élus doivent avoir droit à l’indemnité maximale prévue par la loi » a expliqué Jean-Louis Maitre, soit 798€/ mois brut pour les 11 vice-présidents. Seule exception à la règle : le président lui-même. « Je ne souhaite pas que mon indemnité de président soit revalorisée, j’y tiens absolument et vous ne ferez pas changer d’avis » a-t-il déclaré face aux remarques de certains conseillers. Son indemnité sera donc plafonnée à 1529€/mois brut (au lieu des 1 864€ maximum prévus par la loi). Dans la précédente communauté Bresse Revermont, les vice-présidents ne prenaient que 18 % d’indemnité (au lieu des 20,63% auquels ils pouvaient prétendre) mais au global, la fusion des comcom se traduira par des économies sur les indemnités des présidents et vice-présidents : 107 579 €/an au lieu de 124 710 €/an pour les deux anciennes comcom, soit une économie annuelle de 21 000 € grâce à la réduction du nombre d’élus.

Onze commissions pour répartir le travail

D’emblée de jeu, une règle de bon sens a fait consensus autour des propos de Christian Vuillaume, premier vice-président : « des commissions de travail à 40 personnes seront compliquées à gérer, l’optimum serait compris entre 15 et 20 personnes ».

Première particularité, la création d’une commission spéciale pour la base de loisirs de Desnes, marquant la détermination d’avancer sur ce projet qualifié par certains d’Arlésienne. « L’objectif est de l’ouvrir à la baignade en 2018 » a réaffirmé Jean-Louis Maitre. Dix autres commissions ont été créées : personnel, tourisme, développement économique, aménagement du territoire, enfance jeunesse, culture, environnement, sport, voirie et finances. Plusieurs vice-présidents se sont exprimés sur les priorités de leurs fonctions. Philippe Antoine (économie) s’est prononcé en faveur du maintien du commerce en milieu rural, à condition que la CCBHS n’y soit pas « de sa poche ». Il a également plaidé en faveur du déploiement du numérique. Dominique Méan (culture) a évoqué la mise en réseau des 5 médiathèques : « des animations communes pourront être relayées sur les différents sites, de façon à couvrir tout le territoire ». Un dépliant et d’ors et déjà disponible dans les mairies et les offices du tourisme pour rassembler toutes les grandes animations de l’année en Bresse Revermont. Daniel Urbain (voirie) a fait part du grand chantier de 2017 : « cartographier les routes d’intérêt communautaire, et harmoniser le fauchage et le curage des fossés » (qui étaient une compétence exclusive de la comcom Bresse Revermont). Marie-Paule Ponthieux (finances) aura la lourde tâche de tenir les cordons de la bourse. Si la plupart des compétences sont harmonisés par le haut, quel sera l’impact en termes de fiscalité pour le contribuable ? La question mérite d’être posée.

Stéphane Hovaere.