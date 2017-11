Les spécialistes de la boxe présents samedi soir à la Commanderie étaient tous d’accord pour dire qu’ils avaient assisté, entre Bilel Latrèche et le Finlandais Janne Forsman, à un valeureux combat. Vainqueur par KO au 9e round, le Dolois ajoute à son palmarès la ceinture méditerranéenne de la fédération WBF en catégorie mi-lourds. Ce n’est pas un titre majeur, mais Bilel Latrèche a su, à 30 ans, montrer qu’il peut encore prétendre boxer au plus haut niveau.

« Bilel a boxé intelligemment, il ne s’est pas affolé. Il a été plus précis », note son ex-entraîneur Marcel Giordanella. Il affrontait un boxeur robuste. « Sur le ring, ça cognait ! », souligne un des juges. Bilel Latrèche était techniquement supérieur, réussissant plusieurs beaux enchaînements. Dès le 4e round, un coup droit, puis un second et encore un autre du gauche faisaient vaciller Janne Forsman. Au 9e round, après avoir beaucoup encaissé, le Finlandais mettait une première fois genou à terre avant que l’arbitre ne siffle la fin des hostilités.

Plus de 1 000 personnes à la Commanderie

Deux ans après son échec face à l’Ukrainien Shkarupa, Bilel Latrèche avait parfaitement orchestré son retour à Dole. Le public de la Commanderie a clamé le nom du boxeur dolois qui, dans son discours, a remercié la municipalité pour son soutien et évoqué les valeurs du sport : « Il faut se battre pour atteindre ses objectifs ». Il s’est ensuite attardé sur le ring pour répondre aux nombreuses demandes de photos ou autographes.

Disputé devant plus de 1 000 personnes, le combat Latrèche-Forsman avait été précédé par six combats amateurs, dont quatre avec des boxeurs lédoniens, et deux autres combats professionnels entre des boxeurs français et des adversaires tchèques. Le Parisien Antoine Villedieu remporte son premier match professionnel. Les juges ont prononcé l’égalité entre Nicolas Salsi, de Grenoble, et Ondrej Budera.