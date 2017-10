Des passionnés de Lego vont se retrouver ce week-end à l’exposition Brick à Dole. Sur une surface de 1 500 m2 se mêleront constructions réalisées par des exposants, vente de pièces de Lego et ateliers libres de constructions pour petits et grands. Les membres de l’association Lug’Est présenteront leur réalisation : une reconstitution de la carte de la Franche-Comté avec quelques bâtiments importants comme la saline royale d’Arc-et-Senans, le Lion de Belfort, la citadelle de Besançon, la collégiale de Dole et l’église d’Arbois. Cette réalisation unique comporte plus de 80 000 pièces.

Dominique Damerose, le président de l’association s’est lancé un challenge avec un autre passionné nommé Castor Troy spécialiste des bâtiments : réaliser Paris en 1889 version steampunk c’est-à-dire dans un monde revisité. « J’ai construit le Sacré-cœur, Montmartre, le Moulin Rouge, le magasin Printemps et des bâtiments haussmanniens. Lui a fait le Louvre, Notre-Dame, la Seine et la Tour Eiffel encore en construction. Nous avons réalisé les bâtiments grâce à des photos. Beaucoup de ces bâtiments sont inédits et nous permettront d’aller exposer au musée du jouet à Moirans et en Italie l’année prochaine. »

Ces passionnés de Lego ne se donnent pas de limite et sont avant tout des créateurs. « Cette exposition Brick à Dole propose à 90 % des créations et beaucoup de pièces inédites ce qui fait notre force », ajoute Dominique Damerose.

Il y en aura pour tous les goûts comme par exemple Star Wars ou les parcs Disney. Des univers variés dans lesquels il sera agréable de se plonger.

Mathilde Ducerf

Infos pratiques : Samedi 21 octobre de 9 h à 19 h. Dimanche 22 octobre de 9 h à 18 h. Complexe sportif Mont-Roland. Tarifs : 3 € (adultes), 2 € (moins de 18 ans), gratuit pour les moins de 5 ans.