Bief-du-Fourg, fruitière, fromage, morbier, machine

Le vendredi 20 octobre, une machine à fabriquer les morbiers a été inaugurée en grande pompe dans les ateliers de la fruitière de Bief-du-Fourg. La cérémonie a commencé par la visite des locaux : l’atelier comté d’où sortent 800 t de fromage tous les ans. Puis la chaîne de fabrication, de stockage et de retournement automatique des morbiers. Dans les nouveaux bâtiments datant d’une dizaine d’années, une chaîne de fabrication (achetée d’occasion en 1991) avait été remontée.

Une ligne noire bien régulière

Cette installation étant devenue obsolète, son remplacement a dû être envisagé et les sociétaires ont opté pour l’installation d’une machine entièrement automatisée qui remplace le travail de deux hommes. Celle-ci n’existant pas sur le marché, ils se sont tournés vers un fabricant suisse qui a bien voulu relever le défi.

« La difficulté, le véritable challenge, était la création de la ligne noire qui devait être bien plate et régulière, d’où la nécessité de bien découper les fromages » a fait ressortir la présidente Fabienne Vionnet.

La création d’un prototype a donc été décidée, puis essayée et pour finir mise en place. Entre le premier contact et la mise en production, seulement neuf mois se sont écoulés. Le temps d’une gestation « à la suisse » soigneusement organisée. La devise du constructeur, la société Kalt (fondée en 1962) est : « Nous n’avons pas inventé le fromage, mais nous en avons perfectionné la production ». C’est une entreprise familiale employant 80 collaborateurs. Toutes les installations et les machines, surtout tournant autour de la raclette, sont conçues et fabriquées à Lütisburg puis livrées dans le monde entier. La nouvelle ligne de production a été mise en place en collaboration avec la société CT2A, une entreprise de l’Ain qui a effectué toutes les raccordements en tuyauterie inox, un chantier qui a duré 1 mois avec une équipe de trois personnes.

Un client au Danemark

Quelle est la place du morbier dans la production de la fruitière ? Fabienne Vionnet a répondu : « Nous produisons 200 t, soit environ 35 000 fromages, de morbier par an sur un total d’environ 9 000 t fabriqué dans le Jura et le Doubs. Notre production est surtout vendue dans les grandes et moyennes surfaces, et les magasins des coopératives en Franche Comté. Nous retrouvons également nos fromages à Rungis, et nous avons un seul client que nous fournissons en direct au Danemark. Les fabricants du Doubs fournissent surtout l’ouest de la France ».

De notre correspondant Serge Buzzacaro