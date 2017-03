Pêche. Truite.

Beaucoup de monde à Nevy et à Voiteur le 11 mars : dès l’aube, une foule d’adeptes de Saint-Pierre ont mis à l’eau ver, vairon, teigne ou même cuiller. L’eau étant boueuse sur la basse Loue ou sur la basse Seille, beaucoup se sont donc reportés en amont, là où les rivières étaient moins teintées. Avec succès pour Valentine, 11ans du Fied : « je pêche depuis 3 ans et j’ai sorti une truite arc-en-ciel de 30 cm » à Voiteur. Idem pour Anthony (12 ans), Mario (11 ans) et le tout jeune Paolo (6 ans) qui ont fait de beaux paniers d’arc-en-ciel vers l’arboretum de Domblans, aidés par leurs papas :

« nous sommes entre copains, l’ouverture c’est aussi le partage, le plein air, le soleil ».

Un peu partout, les pêcheurs venus du secteur, mais aussi Chaussin ou plus loin ont fait mouche : 2 à 5 truites de « remise », sorties il y a quelques jours de la pisciculture toute proche. De beaux poissons, compris entre 28 et 32 cm, voire parfois 40-45 cm. Reste que les farios sauvages sont restées invisibles, « sans doute gavées lors de la récente crue » souligne un pêcheur malgré tout heureux : « c’est une belle ouverture ».