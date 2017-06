Champagnole, bac, révision, lycéen

À partir du 15 juin et comme partout en France, les étudiants du lycée Paul-Emile-Victor et Jeanne d’Arc passent les épreuves du baccalauréat, précieux sésame pour faire des études supérieures. Comment les étudiants se sont-ils préparés à passer leurs épreuves ? Si pour Melissa Goux, 19 ans « la meilleure technique de mémorisation c’est de faire des schémas », pour Antoine Ponsot, 17 ans, « l’idéal c’est de faire des fiches de révisions avec des codes couleurs. Rouge pour les mots importants, vert pour les définitions, et noir pour le nom des œuvres étudiées au cours de l’année ». Ce qui compte aussi explique Annaëlle Aubert, 17 ans, c’est de

« relire plusieurs fois à voix haute à des moments clefs de la journée : le matin en se levant, c’est là qu’on retient le mieux ».

Mais ce qui compte avant tout, le B.A.BA du baccalauréat, c’est l’incontournable planning de révision. Prévoir un emploi du temps consacré à ses révisions et s’y tenir, c’est ça le secret de ceux qui réussissent. Le régime alimentaire doit être surveillé aussi : « Ce qui est important c’est de prendre un bon petit-déjeuner, de manger équilibré, beaucoup de féculents, mais bon, il faut aussi savoir se faire plaisir avec une petite pâtisserie de temps en temps » assure Ludivine Breton, 18 ans. Pas tellement de stress chez les étudiants. « C’est à se demander si ce n’est pas les parents les plus stressés dans cette histoire » plaisante Mélissa Goux. CQFD.

De notre correspondante Héléna Vigneron