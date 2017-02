Ba Cissoko, multi-instrumentiste, est de retour avec son nouvel album, Djeli. Il mêle, présentent ses hôtes, « la kora, le n’goni (luth malien) et la guitare. Alternant les chants en malinké, en wolof et en poulaar, Ba Cissoki reprend en français, pour la première fois, certains couplets de ses chansons. Alternant modernité et tradition, il propose avec son groupe une création métissée, où la musique mandingue fusionne avec le funk, le reggae, le jazz, l’afro-beat, le rock et la salsa ». Manolo Ko l’aura précédé sur la scène de la salle Club, un « duo kora, balafon dans un fauteuil groovy, guitare, basse, batterie. » Le groupe s’est imprégné de la musique africaine « pour développer son style afro local, dans une langue imaginaire qui invite à un voyage sans frontière ».

Samedi 25 février à 20 h 30, au Moulin. Ouverture des portes à 19 h 30. Kiosque de spécialités africaines avec artisanat, restauration et boisson. En partenariat avec l’association Sô Kono. Tarifs sur place : 14 € normal, 12 € réduit.