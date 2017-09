Mardi 23 mai 2017, M6 diffusait le combat de Muriel, Marine et Camille face à Thierry Court et la brigade de Lamagnère pour le titre de Meilleur Pâtissier 2017. Tout le week-end, Muriel Aublet-Cuvelier est présente au Week-end du Chat Perché, au Village du Pain.

C’était la première fois que je visitais un moulin.

Quand la jeune femme est venue dans le Jura, en juin, c’était dans le but de découvrir le travail de la vigne. Elle a été accueillie à Pupillin par Anne-Laure et Damien Petit, qui lui ont présenté Didier Cabot, meunier entre Cramans et Arc-et-Senans. « C’était la première fois que je visitais un moulin », confie-t-elle. Elle lui a dit ce qu’elle cherchait : une farine qui serait le moins minérale possible. Pas moins de dix passages de mouture sont nécessaires pour séparer l’amande du blé de son enveloppe (le son). Il suffit à Didier Cabot de détourner la farine au milieu du processus pour obtenir la farine très pure que Muriel Aublet recherche. « De toutes les farines avec lesquelles j’ai travaillée, c’est la meilleure », dit-elle.

Sans son, pas de goût

Dans l’impasse qui mène au couvent des Cordeliers, sur le stand qui jouxte celui de Didier Cabot, les visiteurs peuvent déguster les petits choux que Muriel Aublet confectionne sous leurs yeux. Elle explique qu’à trop déshabiller le grain de blé, on ôte le goût. Mais ce qu’elle privilégie, c’est la texture et la présentation. Les choux, parfaitement lisses, ne sont que le support. C’est la garniture ou le nappage qui donneront de la saveur à ses pâtisseries

La brigade féminine n’a pas remporté la finale mais qui sait si, avec la farine de Didier Cabot, le résultat n’aurait pas été différent ? Muriel Aublet sourit : « Je ne connaissais pas encore Didier. Sinon, c’est sûr, on gagnait… »

Bientôt sur YouTube

Les sollicitations à la suite de l’émission ont permis à Muriel de mesurer le désir de nombreux pâtissiers amateurs de reproduire les recettes vues à la télé.

La jeune femme, qui a débuté sa formation au lycée hôtelier de Chamalières, a l’expérience de l’enseignement en tant qu’assistante à l’école nationale de pâtisserie d’Yssingeaux (Haute-Loire). Elle fut chef pâtissière dans un restaurant gastronomique de Montréal puis employée d’une pâtisserie fine à Paris avant d’exercer au palace le Peninsula à Paris. Elle se félicite de voir que les jeunes chefs font davantage attention au respect dû à leur équipe, mais considère qu’il reste encore trop d’agressivité dans les laboratoires. Cela l’a incité à faire partager sa passion dans un tout autre cadre : sur le site YouTube où elle va prochainement créer sa chaîne avec des tutoriels de pâtisserie.

Quand Muriel Aublet-Cuvelier impressionne Faustine Bollaert, présentatrice de l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 (pour voir la vidéo, cliquer ici) :