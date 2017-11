Depuis le lundi 20 novembre au matin, les 11 artisans regroupés sous la bannière de Créa’sillon occupent le hall du Carcom pour le Marché de l’Avant qui fermera ses portes le dimanche 26 au soir. Au long de l’agréable déambulation possible, la totalité des artisans, tous jurassiens, pourront faire découvrir au visiteur leurs propres créations dont on peut assurer qu’il y en a pour tous les goûts : objets tournés, sculpture en bois, lampes, calligraphie, photos encadrées, calendriers illustrés, coussins, céramiques, peintures, bouillottes jurassiennes, bijoux, lainages et couvre-chefs.

En cette période préparatoire aux fêtes de fin d’année il est toujours intéressant de pouvoir trouver en circuit court quelques petites merveilles, dont le prix moyen se situe autour de 20 – 25 €. Les plus petites bourses, comme les budgets plus importants trouveront également des créations à leur goût. À visiter jusqu’à dimanche 26 novembre entre 10h et 18h.

René Gauran