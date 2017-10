Jeudi 5 octobre, 9 heures, place de la Comédie. Pinceau en main, pot de peinture blanche au pied, une vingtaine de citoyens bénévoles rafraîchissent les murets des bacs à fleurs. À quelques centaines de mètres de là, au Puits Salé, ils sont une dizaine à arracher les mauvaises herbes sur les murs de pierre et à désherber les chemins de terre.

Deux chantiers citoyens participatifs où se sont mêlés membres de l’association Lons Accueil, résidents et encadrants du Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), résidents de l’APEI et membres de l’association des Pendants, aux côtés des services techniques de la ville, et même du maire de la commune, Jacques Pélissard, venu donner un rapide coup de main, ou plutôt de pinceau, en début de chantier. « Nous avons initié ces chantiers citoyens en juin dernier avec différentes associations locales, avec un double objectif ; celui de mettre en beauté la ville par des petits travaux simples pour lesquels nous n’aurions pas fait intervenir des entreprises, et celui de créer du lien social. Ce genre de chantier se fait régulièrement dans des villes plus petites ; nous avons voulu mettre en place ces chantiers participatifs afin que chacun prenne conscience qu’il peut être acteur de l’amélioration de son cadre de vie », expliquait le premier édile de la commune.

Donner à la ville en retour

À ses côtés, André Roy, président de Lons Accueil, s’active pinceau à la main. « Le maire nous a invité à venir participer à ce chantier qui était jugé comme prioritaire, nous avons donc accepté ; la ville nous donne, c’est normal que l’on lui donne en retour. » Un peu plus loin, aux côtés des résidents du CHRS, Hagare, stagiaire dans la structure explique : « Pour nous ce chantier est un acte citoyen, qui permet de changer l’image que les gens peuvent avoir de nos résidents. Quel que soit l’âge, la situation sociale ou la nationalité, on peut mettre la main à la pâte pour aider la communauté. » Un point de vue partagé par Gérald Grosfilley, aide médico-psychologique au foyer de Crançot, qui aux côtés de quatre résidents adultes handicapés, désherbe les allées du Puits Salé. « Nos résidents sont des citoyens à part entière qui peuvent travailler à l’embellissement de la ville, même s’ils sont moins productifs. Ce genre de chantier est un outil qui nous permet de les maintenir dans le milieu du travail, de leur offrir une reconnaissance. »

Seule citoyenne ordinaire de la matinée, Christine, 62 ans, était venue d’elle-même pour participer au chantier après en avoir entendu parler dans la presse. « Je me sens bien dans ma ville que j’aime et j’ai envie de la rendre belle pour les visiteurs ; il était donc normal pour moi de venir participer à ce chantier, qui me permet de faire un acte social différent, une contribution différente. De plus, avec les difficultés économiques qui s’annoncent pour nos communes, il va falloir que les citoyens mettent de plus en plus la main à la pâte. »

Pour chacun, la raison de la participation à ce chantier citoyen était donc différente, mais tous se sont sentis utiles durant cette matinée. Au vu du succès de cette première édition, ne doutons pas que de nouveaux chantiers participatifs prendront bientôt place dans la ville.

• Renseignements et inscriptions : com@lonslesaunier.fr ou 03 84 47 88 23 (ou 03)