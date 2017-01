Flush, quinte, brelan, couleur ; les cartes volent, les jetons s’échangent, le bluff tient bonne place. La soirée est animée dans la salle de la mairie de l’Étoile, où tous les jeudis soirs, l’association Jur’as Poker Club se réunit, depuis maintenant six ans. Ce jeudi 15 décembre 2016, ils sont une vingtaine à se disputer la tête de leur championnat annuel qui se termine ce soir-là. « Deux en particulier se disputent la première place, mais ça risque d’être chaud ! », explique Jérémy Planchenault, le président de l’association.

Si tous sont fans du jeu de carte, tous ne sont pas là pour les mêmes raisons. Il y a les “fishs”, ces joueurs de bas niveau, qui viennent ici juste pour “taper” la carte, sans prétention, pour s’amuser, et les réels compétiteurs, parfois « grandes gueules. C’est ça aussi le poker, des fois ça s’énerve un peu, ça crie, mais c’est ça aussi le plaisir de jouer en “live” tous ensemble. Il y a plus d’adrénaline que sur internet. Ici on voit son adversaire, on a de l’émotion ; on peut passer du rire aux larmes en moins d’une seconde ».

Pas d’argent, pas de différence sociale

Des émotions que la quarantaine de membres de l’association partage depuis la création de leur club en 2007. « Quel que soit leur but final, tous les joueurs viennent ici pour rencontrer du monde. La plupart sont issus du jeu en ligne, mais préfère jouer face à des vraies personnes. Mais contrairement au casino, où il existe des différences sociales et où chacun ne va pas jouer de la même manière en fonction de son portefeuille, ici il n’y a aucune différence. Nous sommes une association et nous voulons en garder l’état d’esprit. Quel que soit le milieu social d’où vous venez, vous pouvez jouer à niveau égal », explique le président.

Pour preuve, ce soir-là à une table, Isabel, dit “Pimousse”, 42 ans et femme de ménage, se retrouve face à Jean-Jacques, un médecin de 61 ans.

« Ce qui est bien c’est qu’il n’y a pas d’argent, on joue donc uniquement pour le plaisir », explique Isabel.

Suivi par Jean-Jacques qui affirme « ne pas accorder d’importance aux différences de statut social ».

Ici, seul compte donc sa cotisation annuelle de 60 euros, et les 20 000 “étoiles” que chaque joueur obtient en début de saison. « C’est un nombre de point qui vous permet de jouer tout au long de l’année, et qui va diminuer ou augmenter et vous permettre de gagner ou non le championnat », explique Jérémy Planchenault. À la clé pour les cinq premiers, des cartes cadeaux, « histoire de marquer le coup ».