Attention : routes difficiles ce matin sur le haut Jura

S’il pleut encore sur Dole et Lons ce lundi 13 novembre au matin, la neige est également bien tombée sur les reliefs et on peut la rencontrer dès 500 mètres. Il y en aurait environ 15 cm aux Rousses ou 10 cm sur Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Suite à ces chutes de neige, les conditions de circulation sont donc « difficiles » sur la RD 27 Crotenay-Clairvaux (de Crotenay à Pont du Navoy), la RD 471 de Champagnole jusqu’au département du Doubs, la RD 467 Salins-Ardon (de Andelot à Pont de Gratteroche), RD 471 Lons-le-Saunier-Champagnole (de Mirebel à Pont du Navoy) ou encore la RD 25 de Septmoncel jusqu’au département de l’Ain (La Cernaise à Désertin).

Elles sont aussi qualifiées de « délicates » sur la RD 437, de Saint-Laurent jusqu’au département du Doubs (Foncine-le-Haut), la RD 437 de Saint-Claude à Saint-Laurent (de Lézat à St-Laurent), la RD 25 Prémanon-Lamoura (de l’Abbaye à Tréchaumont), la RD 26 de Morbier à Lezat, la RD 436 de l’Evalide à Mijoux, la RD 678 Lons-Saint Laurent (de St-Maurice à Ilay), la RD 467 sur l’axe Salins-Ardon (de Salins à Pont-d’Hery) et sur la RN 5 entre Cize – Saint-Laurent.

Patience et prudence s’imposent au volant. Jusqu’à 19 heures ce soir, le département du Jura reste classé en vigilance jaune par Météo France pour des chutes de neige, mais le phénomène devrait surtout toucher le haut Jura. En cours de matinée la neige devrait ainsi laisser place à la pluie à Champagnole ou Saint-Claude.