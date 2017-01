Ce mercredi 18 janvier 2017 en fin de matinée, les sapeurs-pompiers de Lons-le-Saunier sont intervenus pour une intoxication au monoxyde de carbone due au dysfonctionnement d’une chaudière fonctionnant au bois, rue de Montarlier à Courlans. Le couple résidant dans la maison individuelle est relogé dans la famille. Après avis médical du médecin SMUR, présent sur les lieux, seul l’homme de 67 ans a été transporté par une ambulance sur le centre hospitalier de Bourg.

“On peut aussi s’évanouir ou même mourir”

Une intoxication qui pousse le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura à inciter la population à la plus grande vigilance en cette période de grand froid. “Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux: il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même mourir”, précisent les secours dans un communiqué, et d’ajouter: “Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ces appareils (cuisinière, chaudière et chauffe eau, poêle, cheminée, brasero et barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage) peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien.”

Face aux risques d’intoxication au monoxyde de carbone, le SDIS recommande d’ installer impérativement les groupes électrogènes, braseros et barbecues à l’extérieur des bâtiments, de ne pas obstruer les ventilations des logements, et de faire contrôler annuellement par un professionnel vos appareils de chauffage. Enfin, en cas de symptômes aigus, il est recommandé d’ouvrir les fenêtres pour ventiler le local, d’arrêter les appareils de chauffage, de quitter le local et d’appeler les secours au 18 ou au 112 (114 pour les malentendants).