Arbois, assainissement, canal, Faramand

Il en a coulé de l’eau sous les ponts dans le canal de Faramand. Et encore plus depuis son dernier entretien ! Le ruisseau de Pupillin, qui se jette dans la Cuisance à hauteur du restaurant « Le Bistronome » sert pourtant depuis toujours de « tout à l’égout » pour environ 10 % de la population arboisienne. Pour Bernard Amiens, maire d’Arbois et son conseil municipal, il était grand temps de curer le malheureux canal presque obstrué par des dépôts de sable et de limon. Plus original, les employés de la société ETCTP (Beaurepaire-en-Bresse) y ont trouvé un petit inventaire à la Prévert : « poterie, tournevis, ferraille… et près de cent paires de chaussures ».

Un boyau de 60 mètres

Un inventaire reflétant la vie industrieuse de ce quartier populaire à travers les siècles, car les déchets partaient naguère à l’eau. La mission délicate des deux employés s’apparente d’ailleurs quelque peu à une mission archéologique, car il leur a fallu ramper dans ce boyau étroit et long de 60 mètres pour y positionner une drague. Drague placée au bout de deux filins d’acier permettant par va-et-vient successifs de ramener à l’air libre une quantité impressionnante de déchets. « Près de 200 m3 ont déjà été sortis en environ 2 mois » a précisé l’entreprise spécialisée le vendredi 27 octobre. Les travaux devraient durer encore environ une quinzaine, raison pour laquelle la place de Faramand est à moitié interdite à la circulation jusqu’à la fin du chantier. Mais le chantier sera loin d’être terminé, puisqu’il faudra installer des buses en direction de la station d’épuration. Restera ensuite à chaque ménage à raccorder leur domicile à ce « tout à l’égout ».

Opération « salubrité publique »

Une obligation légale incombant à tout en chacun, à réaliser dans un délai de deux ans maximum. Les Arboisiens n’auront alors plus à rougir de transformer la Cuisance, rivière à fort potentiel halieutique en égout. Quant à la ville d’Arbois, elle aura « battu le fer tant qu’il est chaud », comme le précise Bernard Amiens. « Nous avons décidé d’accélérer l’exécution de notre programme d’amélioration du réseau d’assainissement, du fait du probable transfert de compétence à la nouvelle communauté de communes ». Après ce transfert, Arbois ne pourra en effet plus entreprendre de gros travaux comme ceux de Faramand (qui représentent un budget d’environ 350.000 €). Ceci grâce aux taxes d’assainissement (payées par tous) et aux finances municipales sainement gérées. Malgré la durée et le coût de ces travaux, il en va de la « salubrité publique », et de la survie d’une rivière de plus en plus asséchée, même en dehors des étiages estivaux.

Stéphane Hovaere