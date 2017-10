La manifestation artistique appelée Invitation au voyage dans le Jura est une triennale. Elle est organisée par l’Arco (Association pour la promotion de l’art contemporain) qui fête cette année ses trente ans et organise la 10e édition de l’événement. Le principe ? Les artistes jurassiens ouvrent les portes de leurs ateliers au public, pendant deux week-ends. En même temps, ils accueillent un ou deux de leurs homologues. L’hôte ou l’un des deux hôtes doit obligatoirement être établi hors département.

Autre règle : les ateliers du sud du département sont ouverts le premier week-end ; tous les ateliers du Jura sont ouverts le deuxième week-end ; et ceux du nord accueillent de nouveau le public le troisième week-end. Ainsi, cette année, les rendez-vous sont fixés les 7 et 8, les 15 et 16, et les 21 et 22 octobre.

Trentenaires

Cette édition 2017 revêt un caractère exceptionnel. Pour marquer l’anniversaire de l’association créée en 1987 par le Dr Jean-Daniel Berthou, l’équipe présidée par Yvette Py a choisi d’inviter des trentenaires, plasticiens confirmés originaires du Jura qui ont déjà fait partie des invités des exposants de l’Arco. Un rendez-vous sera fixé chaque vendredi à 18 h 30. Ainsi, ce vendredi 6 octobre aura lieu, au château de Valfin-sur-Valouse, la présentation des œuvres de Mathlide Dumont et de Léo Thubin, qui exposeront samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10 h à 19 h (carte blanche sera donnée à Daniel Rancière). Vendredi 13, au 11, rue du Stade à Lons-le-Saunier, Romain Cattenoz, Fabien Léaustic et Clément Richem montreront au public leurs œuvres récentes, présentation qui se poursuivra samedi 14 et dimanche 15, également de 10 h à 19 h. Enfin, vendredi 20 octobre, le Mausa, à Toulouse-le-Château, accueillera des street artistes, animation qui se prolongera samedi 21 et dimanche 22 de 11 h à 18 h sur le site des Forges.

La liste de l’ensemble des participants figure dans Voix du Jura du jeudi 5 octobre.