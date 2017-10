Champagnole, sport, handicap, vélo, courage

Du 30 septembre au 1er octobre ont eu lieu les championnats de France de paracyclisme sur route à Annecy. Le jurassien, Arnaud George, coureur de l’AC Champagnole, a longtemps hésité avant de se présenter sur la ligne de départ car les trois dernières années il était arrivé deuxième et nourrissait une certaine amertume. Mais au dernier moment, il met son entourage le plus proche dans la confidence et se lance. Et il a bien fait ! Il a remporté le titre de champion de France handisport et est rentré dans le Jura avec deux médailles.

Accidenté à 17 ans

En effet, il est arrivé en tête sur les deux courses prévues par la Fédération Française Handisport : 80 km sur route et course chrono de 18 km. Chapeau l’artiste ! Son handicap est dû à un grave accident de la circulation, il a été percuté par une voiture alors qu’il était en mobylette à 17 ans. L’accident a eu lieu en 2006, et c’est au cours des séances de rééducation qui ont suivi qu’il est remonté sur un vélo. Au fil des mois, il a augmenté ses objectifs et les séances se sont intensifiées. « Je voulais me prouver que j’étais pas fini, que je pouvais me relever » explique-t-il. Il commence la compétition en 2011. Aujourd’hui Arnaud George a des séquelles à sa jambe droite : une flexion du genou limitée et la cheville bloquée, mais il prouve que

« ce n’est pas parce qu’on a des séquelles qu’on ne peut plus rien faire ».

1h30 de vélo par jour

Le jeune homme de 29 ans, habitant de Loulle, a repris une formation adulte au lycée agricole de Montmorot pour s’associer au sein d’une exploitation agricole : sa deuxième passion après le vélo. « C’est aussi un aboutissement professionnel, de concrétiser quelque chose qui me tient à coeur depuis tout petit ». Après le boulot Arnaud fait 1 h à 1 h 30 de vélo chaque jour. « Le sport est un facteur de bien-être physique et mental, il me faut ça pour être bien.

J’ai trouvé un équilibre grâce au sport ».

C’est en 2 roues qu’Arnaud George a perdu une partie de sa validité, mais c’est aussi en 2 roues qu’il est devenu champion de France. Une belle leçon de vie…

De notre correspondante Hélèna Vigneron