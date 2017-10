Arbois, cours, cuisine, greta

Depuis quelques années, ils connaissent un succès fulgurant. Et le bouche-à-oreille y est pour une bonne part. Ce vendredi 6 octobre, les célèbres cours de cuisine proposés par le Greta Dole-Revermont au restaurant d’application « Les Vignes » à Arbois vont reprendre, avec un premier atelier très gourmand consacré aux bases de la pâtisserie. Au programme, une tarte à la noix de coco et vieux rhum, mais aussi un sablé breton pur beurre, le vrai millefeuille et le chou chantilly.

Neuf autres thématiques suivront au fil de l’année, mais dès le jour des inscriptions, la plupart affichaient complet. « On s’est limité à 10 ateliers cette année pour pouvoir dédoubler ceux qui sont les plus demandés, les samedis, afin que tout le monde puisse en profiter », était-il expliqué lors de la présentation de l’année.

L’an passé, ces cours de cuisine ont accueilli 194 amateurs de bonne chère. Et si aux fourneaux la plupart des « élèves » sont déjà des habitués, suivant parfois les cours depuis longtemps, quelques-uns devraient faire cette année leurs premiers pas en cuisine. Le public est cependant assez varié, avec toujours une domination des femmes, mais aussi de plus en plus de messieurs.

« Ils ont leurs ateliers préférés, comme le travail de la charcuterie, du gibier, des abats, tandis que les femmes sont très demandeuses d’ateliers sur les ravioles ou les soufflés. »

Les ravioles seront le thème du second atelier, vendredi 13 octobre, avec là encore un programme qui met l’eau à la bouche : ravioles chinoises grillées aux crevettes, gingembre et coriandre ; ravioles de ris de veau et jus de veau réduit ; ravioles aux tomates confites, ricotta de jambon sec, coulis de tomate épicé et pesto de roquette ; où encore, pour aller vers le sucré, ravioles pommes et poires pochées à la fève de Tonka, sirop au thé Matcha…

« Les gens viennent apprendre un tour de main, mais surtout acquérir des bases et prendre confiance en eux », expliquent les chefs formateurs, Jean Pascal Leblond et Patrick Belin, dont la bonne humeur semble assez communicative.

« Après, une fois qu’ils ont les bases techniques, ils peuvent mettre tout cela à leur sauce. Notre but est de proposer des ateliers ludiques, qui présentent des choses que les gens peuvent refaire chez eux, même s’ils n’ont pas le matériel professionnel présent dans la cuisine du restaurant d’application. »

L’autre particularité de ces cours de cuisine, c’est qu’à l’issue des travaux pratiques, on passe à la dégustation…

Laurent Villette

10 ateliers en 2017