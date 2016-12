Jura - Après les deux accidents mortels, le Préfet renforce la répression

Dans un communiqué diffusé ce lundi 19 décembre, le Préfet du Jura annonce une “mobilisation renforcée des forces de l’ordre sur les routes jurassiennes durant la période des fêtes de fin d’année“.

“Traditionnellement, les fêtes de fin d’année génèrent d’importants flux de circulation lors des week-ends encadrant la période des vacances scolaires. Les conditions météorologiques, souvent défavorables en cette période, renforcent le risque d’accidents graves. A ce jour, le bilan de la sécurité routière, depuis le début de l’année 2016, fait état de 29 victimes de la route dans le département du Jura dont 8 accidents mortels liés au non-port de la ceinture de sécurité”, écrit-il.

Répression renforcée

“Face à ce constat”, Richard Vignon a donc demandé aux forces de l’ordre de “renforcer les opérations de contrôles routiers dans le département durant toute cette période.“

Les contrôles porteront aussi bien sur la vitesse, l’alcool et les stupéfiants, que sur l’interdiction du téléphone au volant, le respect des règles de circulation routière et le comportement au volant. Et de conclure : “Ces fautes de comportements graves et génératrices d’accidents seront lourdement réprimées.“

Lire aussi : Deux accidents mortels ce lundi 19 décembre 2016 sur les routes du département.