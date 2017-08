Appel à témoins : Maëlys, 9 ans, disparaît lors d’un mariage

Près de Voiron, en Isère, les recherches ont repris ce lundi 28 août au matin. Les secours tentent de retrouver la petite Maëlys De Araujo, âgée de 9 ans, portée disparue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août. Elle a été vue pour la dernière fois vers 3h du matin alors qu’elle assistait à un mariage à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Selon la sous-préfète de Grenoble, la famille serait originaire de Mignovillard, dans le Jura.

Appel à témoins

Dès que la disparition a été signalée, un important dispositif de recherches a été mis en place par la gendarmerie, avec le renfort des sapeurs-pompiers et de pompiers volontaires. Tout la journée de dimanche, des battues ont été organisées autour de la salle des fêtes, située dans un « environnement fortement boisé avec une végétation très dense, y compris à hauteur d’homme », précise le parquet. Un hélicoptère a aussi survolé la zone, en vain. Le procureur de la République de Bourgoin-Jallieu a alors décidé de lancer un appel à témoins, que nous relayons :

Maëlys mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marrons, et les cheveux châtains. Elle était vêtue au moment de sa disparition d’une robe sans manche blanche et de nu-pieds blancs. Si vous disposez d’informations, ou si vous avez aperçu cette fillette, contactez la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin au 04 76 37 00 17.

Selon nos confrères de France Bleu Isère, six équipes cynophiles ont été mises à contribution, mais « les chiens ont tous marqué l’odeur de la fillette dans la salle des fêtes où avait lieu le mariage et aux abords, mais pas plus loin que le parking. »

La piste perdue, toutes les hypothèses sont alors envisagées, parmi lesquelles figure celle de l’enlèvement, mais il n’y a pour l’heure aucun témoin, ni aucun indice matériel qui permette de privilégier cette thèse par rapport à une autre. « Aucune piste, accidentelle ou criminelle, n’est écartée », souligne le procureur de la République à Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin.

Ce lundi matin, les auditions des invités du mariage se sont poursuivies et du côté de l’enquête, la thèse de la fugue a été écartée. Les investigations se déroulent dorénavant sous la qualification d’enlèvement avec une co-saisine de la section de recherches de Grenoble, la compagnie et la brigade de recherches de la Tour-du-Pin et la brigade territoriale de Pont-de-Bonvoisin.