Le Lons athlé 39 sous la présidence d’Olivier Faivre a organisé le quart de finale du championnat de France dimanche 22 janvier sur le plateau de Montciel. Pour organiser une telle épreuve il a pu s’appuyer sur une centaine de bénévoles et sur les services techniques de la ville de Lons, qui ont déneigé la zone de protocole et rebouché des trous sur les parcours. Plus de 1 000 coureurs étaient engagés. Le brouillard a envahi le site dès la première épreuve, plongeant l’ensemble dans un froid sibérien. Le départ des masters a eu lieu à 11 h. Grand favori de la course, Lahen Elhani a abandonné sur blessure (claquage au mollet). La victoire est revenue à Habib Ajouni (Nevers) suivi de son coéquipier Loïc Monsarat et Chafik Jbari de Chenôve. Le premier Jurassien Raymond Duvernay finit 21e.

Pierre Fieux, premier Jurassien

Le cross court de 3 960 m a été remporté par Valentin Chartier (athlé Bourgogne) devant les frères Grandperrin Florian et Nicolas (Doubs sud athlé). Ils ont tout tenté pour s’imposer, mais en vain. La course reine s’est élancée à 15 h 30 avec les élites. Chez les féminines le club de Chenôve a placé deux athlètes aux premières places Adrienne Langlois devant Isabelle Ferrer, 3e Virginie Peirera (Doubs sud athlé). Le semi-professionnel Antoine Dewilde (Nevers) s’est imposé en solitaire devant une armada de Dijon (Alexis Miellet, Fabien Palcau, Alexandre Bourgeois, Emmanuel David). « Je dédie ma victoire à mon premier entraîneur Jean-Luc Cottin qui m’a donné le goût de la course il y a une vingtaine d’années. J’étais annoncé comme le favori, mais aujourd’hui les conditions de course étaient particulières, le froid. L’organisation de cette épreuve a été au top, un site magnifique, bravo à tous ! », confiait le vainqueur. Le premier Jurassien Pierre Fieux termine 11e. La ligue Bourgogne-Franche-Comté a remis à Georges Girard la médaille d’or pour l’organisation de la journée.

Les réactions.



Habib Ajouni (vainqueur en masters) : “J’ai suivi le train imposé par Lahen Elmani. Quand j’ai vu qu’il avait mal au mollet, j’ai continué seul, on avait fait le trou sur le reste du peloton. Je suis très heureux de m’imposer ici, un site remarquable, maintenant je vais courir pour qualifier mon club de Nevers pour la finale du championnat”.

Valentin Chartier (vainqueur du court) : “Les conditions de course étaient rudes aujourd’hui, le froid, le brouillard, il fallait bien se chauffer avant le départ. La course a été animée avec les frères Grandperrin, ils ont toujours été en embuscade derrière moi, je remercie mes supporters qui m’ont porté tout au long du parcours. Le niveau de course en Bourgogne-Franche-Comté est très relevé. Je vais continuer ma préparation physique pour être au top pour la finale”.

Antoine Dewilde (vainqueur élite, semi-pro il travaille à la ville de Nevers) : “Je dédie ma victoire à mon premier entraineur Jean-Luc Cottin. C’est lui qui m’a donné le goût de la course il y a une vingtaine d’années. J’étais annoncé comme le favori, mais aujourd’hui les conditions de course étaient particulières, le froid. L’organisation de cette épreuve a été au top, un site magnifique, bravo à tous. Le cross est pour moi la plus belle des disciplines d’athlétisme”.

Adrienne Langlois (gagne en élite femme elle vient de Chenôve) : “Isabelle Ferrer est partie devant, j’ai pris sa foulée, on a fait toute la course ensemble, je prenais des relais court, Isabelle voulait s’imposer en solitaire, je me suis accrochée, en fin de parcours, j’ai sprinté m’imposer. Très belle course, bravo aux organisateurs”.

Pierre Fieux (1er jurassien en élite il finit 11e) : “Je savais que ça allait être dur aujourd’hui, le plateau était très relevé, je visais le top 10 au départ, je finis 11e c’est bien, je n’ai rien pu faire pour gagner des places, la course a été rapide, j’avais dit avant le départ que Valentin Dewilde allait gagner. Je continue ma préparation pour la suite de championnat”.

Florian Grandperrin : “On a essayé avec mon frère Nicolas de dynamiter la course, mais Valentin a été le plus fort aujourd’hui, je suis content de ma 2e place, on a fait le spectacle, j’ai tout donné. Dommage que le brouillard se soit installé ; à Montciel, car par temps clair le site est magnifique”.