Comme chaque année en ce mois de décembre, Lons-le-Saunier s’empare de la magie de Noël en offrant aux enfants de la commune de nombreuses animations. Si l’on est bien loin de la parade de Noël d’un fameux parc d’attraction parisien, les déambulations et spectacles qui animent la place de la Liberté depuis le 10 décembre attirent tout de même leur lot de curieux.

Facteur timbré et échassiers rêveurs

Des animations qui ont offert aux enfants et à leurs parents un voyage entre humour et féerie. Comme avec les passages, régulier et décalés, de Max Timbré, le facteur officiel du Père Noël, qui a récolté les lettres des enfants sur son vélo musical. Mais c’est à la tombée de la nuit que la magie de Noël prend place, avec les déambulations de la compagnie Lilamayi. Montés sur leurs échasses, les artistes de rues paradaient chaque jour dans des costumes différents, invitants le publique à les suivre dans leur voyage onirique.

Des animations festives, drôles et magiques qui se poursuivront jusqu’à la fin du mois de décembre et dont le programme est à retrouver ici.