Vendredi 1er décembre 2017, la salle de la Grenette d’Orgelet a accueilli la soirée de remise des prix du challenge des Monts et lacs.

40 athlètes se sont classés sur au moins cinq des dix courses. Le trophée 2017 a été remis chez les dames à la triathlète Anaïs Labalec devant Sylvie Grandperrin et Delphine Lefebvre ; chez les messieurs, à Pierre Fieux devant Wuilliam Chauvin et Nicolas Bourlier. Le coureur du Lons Athlé 39 a ainsi détrôné Sébastien Stalder (absent cette année du challenge) qui était le tenant du titre depuis la création de ce challenge en 2005. Le trophée “Eric Ecarnot” a été à nouveau remis à la SC Arinthod, qui compte le plus d’engagés classés, devant le Lons Athlé 39.

Rappelons que depuis son lancement, le challenge a plusieurs objectifs :

- fédérer des épreuves de course à pied et de course cycliste ainsi que leurs organisateurs,

- inciter les engagés à pratiquer au moins une épreuve qui n’est pas leur spécialité ; histoire de corser un peu les choses

- mais surtout de cultiver à 100 % la convivialité.

C’est d’ailleurs cette convivialité que les participants ont plaisir à retrouver chaque année, en espérant que l’année prochaine, le nombre de participants sera plus important ; notamment des non licenciés.

Car le challenge des Monts et lacs est aussi une bonne occasion de se mettre doucement à la compétition sans se mettre la pression, tout en découvrant différents sites et paysages du Jura.

Rendez-vous est déjà pour 2018 avec les 10 mêmes épreuves :

- le trail des lacs de Clairvaux-les-lacs,

- la Montée Serge-Vernier entre Meussia et Les Ronchaux,

- la Course des Bourriques à Meussia,

- le trail Volodalen du lac de Vouglans à Bellecin,

- le Gentleman d’Arinthod,

- la montée d’Augisey,

- le test chronométré de Cousance,

- le Gentleman Alexis Vuillermoz,

- le Tour du Mont Genezet à Plainoiseau.

> Retrouvez l’intégralité du reportage dans notre édition du 6 décembre 2017.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir