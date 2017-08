Alexis Vuillermoz a remporté le Tour du Limousin

Le 50e Tour du Limousin a débuté mardi 15 août au départ de Panazol (87) en direction de Rochechouard (87) avec la victoire d’Elie Gesbert (Fortuneo Oscaro). Sur cette première étape, le Sanclaudien Alexis Vuillermoz, qui évolue sous les couleurs de l’AG2R La Mondiale, s’est classé 6e avant de remporter l’étape du lendemain entre Fursac (23) et Le Maupuy Les Monts de Guéret (23). Jeudi 17 août, c’est son co-équipier Cyril Gautier qui s’est adjugé la victoire tandis qu’Alexis Vuillermoz s’est classé 9e.

Et puis ce vendredi 18 août 2017, à l’issue de la 4e étape entre Saint-Junien et Limoges, remportée par Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), le Sanclaudien de l’AG2R qui s’est imposé au deuxième sprint intermédiaire, s’est classé 7e et premier au classement général, où l’on retrouve à la 23e place l’autre Jurassien, Fabien Doubey coéquipier du vainqueur du jour sous les couleurs de la formation Wanty-Groupe Gobert.

Après cette belle victoire au Tour du Limousin (où la formation AG2R La Mondiale s’est imposée au général par équipe), Alexis Vuillermoz participera le 3 septembre au Grand Prix de Foumies, puis il s’envolera sur le continent canadien pour les deux classiques de fin de saison à Montréal et Québec.