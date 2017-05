« En mai, fais ce qu’il te plaît ! ». Et bien pour cette fin de mois de mai printanière, le Prémanonier Alain Bohard a décidé de se lancer un nouveau challenge en rollerski. Celui-ci vise à rallier La Cure (39) – frontière franco-suisse à l’île de Ré (17) – phare des Baleines soit 728 km et 5 247 mètres positifs en 48 heures chrono en temps de ski pour un temps total (repos et ravitaillements) de 58 h 30.

Ce défi s’inscrit dans le prolongement de la GTJ ski roues (Traversée du Jura géographique Sud-Nord. 311 km, 4 221 mètres de dénivelé positif en 22 h 53) et de la montagne-mer (Prémanon-Port Saint-Louis du Rhône. 509 km, 2 940 mètres de dénivelé en 27 h 28).

Pour cette nouvelle aventure, Alain Bohard est parti ce mercredi 23 mai 2017 depuis le poste de douane de La Cure à 19 h 45. L’arrivée est prévue samedi 27 mai au « Phare Les Baleines » à la pointe occidentale de l’île de Ré à 6 h 19 pour le lever du soleil. Pour rappel, la formule dite « non-stop » avec assistance admet seulement une heure de repos et 1 h 25 d’arrêt multiples cumulés par tranche de 10 heures d’effort.

Alain Bohard qui est parti avec trois paires de ski pour s’adapter aux écarts de relief est accompagné d’un véhicule conduit par Alain Roguet et Gilles Dannecker.

À suivre sur : https ://www.facebook.com/alain.bohard.3