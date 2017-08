Agent d’accueil, éboueur ou caissière : l’été, ce n’est pas que des vacances

Serveurs, barman, surveillants de baignade, guides ; si ce sont les emplois d’été préférés des étudiants en mal de finances confortables, il en existe d’autres qui souhaitent soulager un peu leurs parents de cette charge non négligeable qu’occasionne la poursuite des études supérieures. C’est ainsi qu’en pénétrant dans le monde de la collecte des ordures ménagères au sein du Sictom de Montmorot, Clément Perret, de Pannessières et son ami Élie Dufour, de Geruge, sortent des sentiers battus.

Étudiant en seconde année en Sciences et Génie des Matériaux à Chalon, Clément est là après d’autres essais les années précédentes dans des entreprises locales telles que SKF, Entremonts, Bel. « C’est encore une belle expérience qui me fait découvrir une autre facette du monde du travail. On commence à 5 heures du matin et par tous les temps. C’est physique, il faut être adroit et rapide pour ne pas retarder les collègues, ne pas gêner le chauffeur », et d’ajouter, au sujet des odeurs « c’est étonnant comme on s’y habitue, après quelques jours on ne sent plus rien », assure-t-il. Élie, lui, y revient pour la seconde année et l’obtention de son Bac Pro Soudure au Lycée Fillod de Saint-Amour n’a pas changé son optique ; il se veut curieux, il est assoiffé d’expériences professionnelles en tout genre.

Un pas dans la vie active

Côté tourisme, les postes pourvus par des jeunes saisonniers sont nombreux, à l’image de Dylan Micholet, qui, fraîchement diplômé en commerce, passe son été au Carcom, dans le cadre de l’exposition de l’été consacrée à l’Association des artisans créateurs jurassiens. « J’habite Louhans et, après des études au lycée Emiland Gauthey de Chalon-sur-Saône, je viens d’obtenir un bac professionnel commerce. Ainsi, après quelques jours de vacances certainement mérités, je me suis mis en recherche d’un emploi en rapport avec mon diplôme ».

Jusqu’à présent, ses candidatures spontanées n’avaient pas donné de résultat mais, coup de chance pour Dylan, sa mère, qui appartient à l’équipe de l’Office de Tourisme, a eu connaissance que le Carcom cherchait quelqu’un en vue de l’expo de l’été 2017. Il y officie donc en binôme jusqu’au 19 août pour assurer une ouverture maximum de l’exposition, du lundi au samedi inclus. « Le public est très sympathique et j’ai de très bons contacts avec lui. On me sollicite pour des renseignements que je donne, autant que possible. Lorsqu’il s’agit de questions plutôt techniques, je peux les renvoyer vers les artisans-exposants avec lesquels j’ai eu également quelques contacts intéressants. »

Une bonne expérience

Un diplôme en poche ou pas, rien n’empêche de passer une partie de son été à travailler, à l’image de Coralie Plubelle. À tout juste 18 ans, son année scolaire est terminée mais malheureusement, la jeune femme n’a pas réussi à obtenir son bac littéraire. Ce n’est pas pour autant qu’elle s’est découragée et va donc repartir pour un tour, dès la rentrée. En attendant, elle se consacre plus prosaïquement à son job d’été au Proximarché de Sellières. Et Coralie l’avoue d’emblée : « Comme beaucoup d’étudiants, je pense, je fais cela pour mettre de l’argent de côté, pour poursuivre mes études et passer le permis de conduire ». Après quelques jours de formation, elle a été embauchée pour deux mois, soit la durée des vacances. Elle ajoute : « On est au contact des gens, j’apprécie ce que je fais et je vois du monde toute la journée, c’est varié, car outre d’être caissière, je fais le déballage et la mise en rayon. » Coralie entend tirer des enseignements de cet emploi : « C’est une bonne expérience au niveau des horaires, de l’emploi, même si c’est par moment ingrat. Cela me fait découvrir réellement ce que c’est que travailler. Ce n’est pas toujours un travail facile, il faut savoir rester diplomate. Il y a certains clients qui vont être de meilleure humeur que d’autres, et certains plus polis que d’autres. »

Pour Coralie, sa jeunesse n’est pas un problème, l’ambiance est conviviale et tout le monde est prêt à s’entraider. Elle est considérée comme une employée à part entière, au même titre que ses collègues, permanentes du magasin. L’année prochaine, elle sait déjà qu’elle recherchera un nouvel emploi et pourquoi pas ici, sachant que le bassin d’emploi est plus que réduit dans la région, surtout lorsqu’on ne peut se déplacer par ses propres moyens. Et les deux mois passés ici contribueront peut-être à acquérir le fameux sésame qu’est le permis de conduire, en attendant de pouvoir s’acheter la voiture, pour laquelle d’autres jobs seront sans doute encore nécessaires. Mais pour l’heure, il y a des cartons à ranger avant de retourner en caisse où les clients, pour beaucoup des connaissances, ne vont pas tarder d’arriver.

