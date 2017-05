Cent trente-sept passagers faisaient partie de ce vol au départ Dole/Tavaux et à destination de Minorque. Une soixantaine de passagers partis de Paris étaient déjà à bord au moment de l’embarquement. Tout se passait bien jusqu’au décollage où l’avion, qui avait commencé ses procédures de vol était contraint de faire demi-tour sur la piste suite à un problème technique constaté par l’équipage.

Revenu sur le tarmac après quelques tests infructueux, les passagers étaient débarqués et commençait une longue attente générant quelques énervements et beaucoup d’interrogations pour les vacanciers qui auraient dû être aux Baléares en quelques heures. Pour le personnel de l’aéroport (sécurité, bagagistes, embarquement,…) une vingtaine ce soir-là, il a fallu gérer la situation avec calme et efficacité.

Aucune chambre d’hôtel disponible

Les heures avançant, il a bien fallu se rendre à l’évidence : l’avion ne partirait pas ce soir, la compagnie contactée ayant bien un avion à Paris mais pas d’équipage. Il a fallu réfléchir à une solution pour cette fin de nuit. Après avoir contacté différents hôtels de la région (Dijon, Besançon,…) sans succès faute de places sur ce grand week-end de l’Ascension et beaucoup de manifestations, la solution proposée par la municipalité est retenue : un hébergement au gymnase Pierre Mendes France.

Faute de bus à cette heure tardive, le personnel de l’aéroport a également transporté les voyageurs jusqu’au gymnase en collaboration avec le SDIS qui a fourni un véhicule et le gérant du bar de l’aéroport a largement contribué à apaiser certaines tensions en préparant un panier-repas pour le soir, le petit déjeuner du matin et une collation pour le dimanche midi.

Jean-Jacques Berto, directeur de l’aéroport non présent sur ce vol charter, a vécu la situation en retrait : « ­J’avais toute confiance dans le personnel sur place qui a su très bien gérer ce problème humain et qui si il est gênant pour les passagers l’est tout autant pour l’aéroport. Même si cela s’est bien passé, nous en tirons certaines conclusions et après contact pris avec la Préfecture, nous ferons dorénavant partie du plan Hébergement ».

Après une courte nuit, les passagers ont enfin pu décoller dimanche aux environs de 14 h avec un avion de rechange. Malgré les circonstances, les voyageurs se disaient satisfaits de leur prise en charge sur le site. Certains entendaient toutefois demander des comptes à la compagnie et au voyagiste pour la perte d’un jour sur leur séjour de sept. Tous étaient bien décidés à profiter de leurs vacances à Minorque.

