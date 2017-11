Pour la saison prochaine, l’aéroport Dole-Jura proposant déjà des vols réguliers vers Porto, Fès et Marrakech avec la compagnie Ryanair étoffe ses départs pour la saison d’été. Bastia comme l’an passé est d’ores et déjà à la réservation avec Air Corsica et de nombreuses offres de séjours sont proposées pour le Cap Vert, la Grèce, les Canaries, les Baléares, Madère, la Croatie, La Bulgarie, l’Italie, l’Irlande, Malte : pour consulter et/ou réserver ces séjours le plus simple est de se rendre dans l’agence de voyage partenaire la plus proche via le site internet de l’aéroport. Dorothée Simon-Cottencin, responsable de la communication précise aussi un point important : « Le parking est toujours gratuit et afin de faciliter encore l’embarquement, l’aéroport de Dole a investi dans l’aménagement intérieur d’un espace d’attente répondant à toutes les normes de sécurité et de sûreté aéroportuaires. »

Patrick Lamy

Pour plus d’informations : www.aeroportdolejura.com, www.facebook.com/aeroportDoleJura ou accueil : 03 84 72 04 26