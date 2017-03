A l’initiative de l’office de commerce du Grand Dole, un site internet de vente en ligne regroupe les commerçants dolois qui le souhaitent. Lancé officiellement le 6 mars, il propose les produits de 80 commerçants de Dole classés par magasins et par marque. Deux salariés du Grand Dole sont détachés pour assurer la promotion du site et la formation des commerçants.

Ce site est une réponse à un mode de vente nouveau.

« Ce site est une réponse à un mode de vente nouveau. Il permet que chaque commerçant puisse mettre en vente ses produits. Notre objectif est de faire venir les gens dans les commerces, garder la consommation sur place et faire de ce site une vitrine », détaille Jean-Pascal Fichère, président du Grand Dole.

Les clients peuvent utiliser le paiement sécurisé ou payer en boutique lorsqu’ils vont retirer leur achat. La livraison n’est pas possible mais des solutions sont à l’étude comme par exemple un système de relais-colis. Il est également possible d’acheter des chèques cadeaux valables chez les commerçants adhérents au site.

« Ce projet est innovant puisque Dole fait partie des 30 villes qui utilisent le site www.acheteza », note Jacques Péchinot, vice-président du Grand Dole en charge du commerce.

Conserver la clientèle à Dole

Pour les commerçants, l’arrivée de ce site est une bonne chose. « Je pense qu’il ne faut pas passer à côté et qu’il faut être vu et présent sur ce site. J’ai mis en ligne des produits cosmétiques et des prestations de services avec possibilité d’acheter un bon cadeau », détaille la gérante de l’institut Capital beauté. Les Caves Maurin adhèrent depuis février au site. Pour François Maurin, « c’est une belle vitrine pour avoir une bonne visibilité. Je crois beaucoup au commerce local et ce site est un bel outil qui va nous permettre de montrer notre dynamisme ».

Les commerçants paient une adhésion de 20 € par mois pour utiliser ce nouvel outil mis à leur disposition. Pour le Grand Dole, le coût du site est de 60 000 € avec des frais de maintenance d’environ 5 000 € par an. Un moyen de rendre attractif le commerce dolois.